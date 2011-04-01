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Кировские школьники сыграли в интеллектуальную игру "Азбука безопасности"

Вчера, 14:45 | Просмотров: 125 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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"Автоинспекторы и водители", "Будь внимательным", "Автобусы". Это название подвижных детских игр на знание правил дорожного движения. Кировские же школьники сыграли в интеллектуальную игру "Азбука безопасности".

- Команда «Пешеходы», команда «Зебра», команда «Бобры дорог».

А были еще "Движение", "Светофор" и "ЮИД". За игровые столы сели ученики вторых классов 11-й и 70-й школ. К игре ребята они особо не готовились. От них требовалось просто показать знания правил безопасности на дорогах. Все они юные инспекторы движения. Обучение школьники проходят в теории и на практике. С игровым экзаменом соприкоснулись впервые. Для них были приготовлены задания, которые приходилось выполнять, передвигаясь по станциям.

Кировские школьники сыграли в интеллектуальную игру "Азбука безопасности"СЕРГЕЙ КРАСНОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №70:
«Нравится, что в этой игре можно отвечать на трудные вопросы или получить бонусные баллы. Нравится то, что игра связана в правилами дорожного движения».

Проверить знание правил. А где-то даже и узнать что-то новое. Через подобные интеллектуальные игры дети становятся заинтересованными к движению транспорта и пешеходов, к работе сотрудников ГИБДД. Они вместе с сотрудниками библиотеки имени Васнецова регулярно устраивать познавательные встречи для школьников. Эти ребята, как особенные игроки, практически безошибочно прошли всю игровую дистанцию. Знакомиться с правилами дорожного движения они начали с первого класса. В следующем учебном году курс для юных инспекторов движения усложниться.

Кировские школьники сыграли в интеллектуальную игру "Азбука безопасности"АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ребята напрямую изучают ПДД из книжки. Они доросли до этого возраста. Знают наизусть, что такое пешеход, пешеходный переход прямо определениями из ПДД. Работа с ребятами идет очень серьезная».

В этом году игра "Азбука безопасности" пройдет еще несколько раз. Поскольку, она интересна и актуальна. С начала года в областном центре произошло 12 ДТП с участием детей. Из 12 пострадавших ребят семеро как раз были пешеходами.


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