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В храме Иоанна Предтечи появилась новая святыня. Икона Собора Бесплотных Сил и Архистратига Михаила была создана в храмовой иконописной мастерской.Такой иконы в храме до этого не было. И разместили ее так, чтобы верующие смогли подойти поближе и поклониться святыне. Список был сделан с одного из древних образцов в иконописной мастерской при приходе церкви Иоанна Предтечи, выполнена работа в рамках канона с использованием золота и левкаса - особого покрытия под краски.Икона - это молитва в красках, так считают Елена Боровская и Полина Сибирякова. Мама с дочерью приехали в Киров из Иркутска, где так же занимались иконописью, принимали участие в росписи стен храмов.В храмовой мастерской придерживаются традиций древнего письма. Иконопись требует кропотливости. Важен каждый этап. И подготовка древесины, и особая грунтовка белого цвета - левкас, и холст, который называют паволокой, и приготовление красок.Не менее важен и сам процесс наложения красок. Получить глубокие переливчатые цвета позволяет техника лессировки. Причем, каждый из слоев должен быть очень прозрачным, тонким. И даже фон стремятся сделать "живым", а этого не так-то легко добиться.В мастерской сейчас готовят сразу несколько икон. А вообще здесь мечтают работать артелью, как в старину. Один - золотит, другой наносит рисунок, составляет композицию, третий составляет цвета, а четвертый - пишет лики.