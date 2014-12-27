В храме Иоанна Предтечи появилась новая святыня
Такой иконы в храме до этого не было. И разместили ее так, чтобы верующие смогли подойти поближе и поклониться святыне. Список был сделан с одного из древних образцов в иконописной мастерской при приходе церкви Иоанна Предтечи, выполнена работа в рамках канона с использованием золота и левкаса - особого покрытия под краски.
ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН ВАРСЕГОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ:
«Не зря такой иконе - Архистратигу Михаилу и всем небесным Силам Бесплотным - молятся, когда человек пребывает в скорбях, чтобы помогли справиться с ними, молятся о покровении, о защите государства Российского, так как Архистратиг Михаил - начальник, предводитель небесного воинства».
Икона - это молитва в красках, так считают Елена Боровская и Полина Сибирякова. Мама с дочерью приехали в Киров из Иркутска, где так же занимались иконописью, принимали участие в росписи стен храмов.
ЕЛЕНА БОРОВСКАЯ, ИКОНОПИСЕЦ:
«Мы прошли школу Курской духовной семинарии, там много взяли, почерпнули - характер рисунка, стиль, что это другой язык. Вы уходите туда, в тот мир, другой, а там - очень много всего, как по-другому объяснить, не знаю, там так много всего - и широты, и высоты, что, может быть, глазами мирскими не понятно».
В храмовой мастерской придерживаются традиций древнего письма. Иконопись требует кропотливости. Важен каждый этап. И подготовка древесины, и особая грунтовка белого цвета - левкас, и холст, который называют паволокой, и приготовление красок.
ПОЛИНА СИБИРЯКОВА, ИКОНОПИСЕЦ:
«В основном используются минералы, земли их еще называют, это натуральные пигменты, которые приходится растирать, они перетираются на яичном желтке, для крепости, для сочности, для долговечности».
Не менее важен и сам процесс наложения красок. Получить глубокие переливчатые цвета позволяет техника лессировки. Причем, каждый из слоев должен быть очень прозрачным, тонким. И даже фон стремятся сделать "живым", а этого не так-то легко добиться.
ПОЛИНА СИБИРЯКОВА, ИКОНОПИСЕЦ:
«Прежде всего, я вспоминаю свое детство, когда я видела, как солнечное пятно ранним утром скользило по стене, и меня удивило то, что вот это смешения теплого и холодного воздуха отражается на этом самом солнечном пятне».
В мастерской сейчас готовят сразу несколько икон. А вообще здесь мечтают работать артелью, как в старину. Один - золотит, другой наносит рисунок, составляет композицию, третий составляет цвета, а четвертый - пишет лики.
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