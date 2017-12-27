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Новости / Общество

Пресс-конференция по медицине и образованию

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 84 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Вопросы льготного лекарственного обеспечения, прием пациентов узкими специалистами, строительство новых школ и детских садов. Это и многое другое обсудили на пресс-конференции журналисты с заместителем председателя Правительства Кировской области Дмитрием Курдюмовым.

На территории нашего региона осуществляются все виды льготного лекарственного обеспечения: федеральная льгота, региональная льгота, обеспечение пациентов лекарственными препаратами в рамках семи высокозатратных нозологий. Кроме того, реализуется «пилотный» проект по дополнительному льготному лекарственному обеспечению жителей определенных муниципальных образований, страдающих заболеваниями системы кровообращения. В настоящее время в него включены 13 муниципальных образований региона.

Пресс-конференция по медицине и образованиюДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Надо сказать, что на сегодня у нас льготные лекарственные рецепты выписывают более 2 600 врачей, еще 200 фельдшеров. В день они выписывают более 7-ми тысяч рецептов. Причем, если раньше это делалось от руки, то сейчас - только в комплексной информационной медицинской системе».

И жалоб от пациентов стало в три раза меньше. Получить льготные препараты можно в одном из 166-ти аптечных пунктов, кстати, 155 из них - государственные. На сегодня закуплено медикаментов на шесть месяцев, а лекарственных препаратов группы инсулинов - на год. Проводится большая работа по приближению медицинской помощи к жителям удаленных населенных пунктов. Активно развивается и сфера образования. Например, за 2016 год в области построено три новых школы. В 2017 - школа на тысячу мест в Урванцево. И в планах до 2020 года построить еще три общеобразовательных учреждения и в этом году начать строительство шести детских садов.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не менее 720 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. У нас основная очередь от 3 до 7 лет в Кирове (694 ребенка), то мы пока рассматриваем вместе с администрацией города 6 земельных участков».

Два - в районе Чистых прудов, остальные - в микрорайонах Озерки, Урванцево, Елки парк и Нововятске. Добавим, что строительство должно завершиться в 2019 году.


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