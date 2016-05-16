Новые правила предварительной записи на прием в МФЦ "Мои документы"

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«Пароль для входа в личный кабинет заявитель получит в виде СМС. Для регистрации надо заполнить поля: ФИО, ПОЛ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, СНИЛС, ГРАЖДАНСТВО, еще данные документа, которые удостоверяют личность».

«Это единственный сейчас на федеральном уровне способ авторизации гражданина, где он может подтвердить, что действительно под данной учетной записью скрывается именно то физическое лицо, чьи контактные данные указаны в учетной записи. Но это не единственная форма записи на прием. Мы понимаем, что не у всех граждан есть ЕСИА и даже интернет и т.д.».

Поэтому телефон горячей линии МФЦ продолжает функционировать, как и раньше. То есть записаться на прием в удобное время и ближайший офис "Мои документы" можно электронно через портал, если вы прошли авторизацию в ЕСИА, если же нет, то - по телефону.

С 1 апреля вступают в силу новые правила предварительной записи на прием в Многофункциональные центры "Мои документы".Многофункциональные центры - это удобные и современные учреждения, в которых можно в режиме "одного окна" получить различные государственные и муниципальные услуги. Для этого нужно лишь зарегистрироваться в системе. Сделать это можно двумя способами. Либо самостоятельно на сайте госуслуг, либо обратиться в ближайший Центр "Мои документы". При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС для подтверждения личности.Создание учетной записи происходит в результате процедуры подтверждения личности. Это необходимо для того, чтобы удостовериться в реальности существования зарегистрированного гражданина. Все процессы проходят в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). И уже с 1 апреля записаться электронно на прием в МФЦ возможно только по факту авторизации в этой системе.Добавим, что регистрацию в ЕСИА осуществляют, как в МФЦ, так и администрация муниципальных образований, городских и сельских поселений, почта России, Центры занятости населения и различные банки. Вся эта работа ведется Правительством Кировской области для улучшения процесса получения различных государственных и муниципальных услуг и направлена на помощь жителям.