Новые правила предварительной записи на прием в МФЦ "Мои документы"

С 1 апреля вступают в силу новые правила предварительной записи на прием в Многофункциональные центры "Мои документы".
Многофункциональные центры - это удобные и современные учреждения, в которых можно в режиме "одного окна" получить различные государственные и муниципальные услуги. Для этого нужно лишь зарегистрироваться в системе. Сделать это можно двумя способами. Либо самостоятельно на сайте госуслуг, либо обратиться в ближайший Центр "Мои документы". При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС для подтверждения личности.
www.gosuslugi.ru
НАТАЛЬЯ ШВЕЦОВА, ДИРЕКТОР КОГАУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ":
«Пароль для входа в личный кабинет заявитель получит в виде СМС. Для регистрации надо заполнить поля: ФИО, ПОЛ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, СНИЛС, ГРАЖДАНСТВО, еще данные документа, которые удостоверяют личность».
Создание учетной записи происходит в результате процедуры подтверждения личности. Это необходимо для того, чтобы удостовериться в реальности существования зарегистрированного гражданина. Все процессы проходят в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). И уже с 1 апреля записаться электронно на прием в МФЦ возможно только по факту авторизации в этой системе.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это единственный сейчас на федеральном уровне способ авторизации гражданина, где он может подтвердить, что действительно под данной учетной записью скрывается именно то физическое лицо, чьи контактные данные указаны в учетной записи. Но это не единственная форма записи на прием. Мы понимаем, что не у всех граждан есть ЕСИА и даже интернет и т.д.».
Поэтому телефон горячей линии МФЦ продолжает функционировать, как и раньше. То есть записаться на прием в удобное время и ближайший офис "Мои документы" можно электронно через портал, если вы прошли авторизацию в ЕСИА, если же нет, то - по телефону.
Добавим, что регистрацию в ЕСИА осуществляют, как в МФЦ, так и администрация муниципальных образований, городских и сельских поселений, почта России, Центры занятости населения и различные банки. Вся эта работа ведется Правительством Кировской области для улучшения процесса получения различных государственных и муниципальных услуг и направлена на помощь жителям.
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