Проект жилого комплекса на месте бывшего ДК Циолковского отправили на доработку.

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На месте снесенного ДК Циолковского в г. Кирове предложили возвести 17-этажное здание на 170 квартир, где будет проживать 478 человек.

В доме запланировано 65 машино-мест (45 - под землей и 25 открытых) и 93 места для парковок. Проект был рассмотрен на заседании рабочей группы Градостроительного совета.

Полемика длилась почти два часа. В итоге архитектору дали неделю на доработку проекта.

Добавим, что на рассмотрение градостроительного совета было вынесено 4 проекта зданий многоквартирных жилых домов.

Ещё три проекта по строительству жилых домов (в квадрате улиц Воровского- Свободы-Орловской-Ленина, в квартале Молодой Гвардии - Ленина-Орловской-Свободы, а также по ул. Казанской, 22) были приняты с небольшими поправками.