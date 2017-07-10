21-летний житель п. Санчурск украл у своего брата более полумиллиона рублей.

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В сентябре 2017 года молодой человек потерял паспорт и попросил своего брата оформить на себя банковскую карту и дать ему ею на время "попользоваться".

Брат согласился и просьбу выполнил. Далее молодой человек через банкомат подключил функцию «мобильный банк» с привязкой к своему номеру сотового телефона и получил доступ к дистанционному управлению банковскими счетами брата путем перевода средств между счетами и новой картой.

В общей сложности за время дистанционного управления он похитил сбережения родственника на сумму более 624 тыс. рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Но, учитывая юный возраст обвиняемого и его личностные характеристики, суд заменил наказание принудительными работами. Отбывать назначенное наказание осуждённый будет в одном из специальных учреждений - исправительном центре Кировской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.