Губернатор Игорь Васильев встретился с жителями Лузы

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Жители самого северного района Кировской области - Лузского - смогли рассказать о наиболее острых социальных проблемах губернатору Игорю Васильеву.На встрече с активом района губернатор в первую очередь обратил внимание на то, что в Лузе крайне низкая собираемость налогов в сфере лесной отрасли. Проблема "серых" зарплат и ухода от налогоображения напрямую бьёт по всем остальным сферам жизни - денег в местном бюджете не хватает ни на ремонт дорог, ни на финансирование сферы образования, страдает и реализация проекта развития моногородов.Лузский район примерно на 70% зависит от дотаций из областного бюджета. Глава региона поставил задачу перед правоохранительными органами и руководством района вывести лесозаготовку из тени.Благодаря действию приоритетной программы по комплексному развитию моногородов, Луза была признана территорией опережающего развития и там в 2017 году было создано 125 новых рабочих мест. В рамках программы происходит реконструкция и создание объектов дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В Лузе деньги направили на реконструкцию автодороги и канализационно-очистных сооружений.Процесс реконструкции и ремонта улично-дорожной сети будет продолжен. Как отметили на встрече, около 160 миллионов рублей из регионального дорожного фонда будут выделены, в том числе и на реконструкцию дорожной сети в городах с монопрофильной системой экономики.Просили главу региона, и помочь с транспортной доступностью.Предприятиям, которые откроют в Лузе новые производства, будут предоставлены налоговые льготы, льготные тарифы страховых взносов в негосударственные внебюджетные фонды, облегченный порядок проведения государственного и муниципального контроля.Фонд развития моногородов планирует профинансировать инвестпроект «Организация производства клееного бруса на территории моногорода Луза». Общая стоимость проекта около 560 млн. рублей. Запланировано создание 198 рабочих мест.