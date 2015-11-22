Губернатор Игорь Васильев встретился с жителями Лузы
На встрече с активом района губернатор в первую очередь обратил внимание на то, что в Лузе крайне низкая собираемость налогов в сфере лесной отрасли. Проблема "серых" зарплат и ухода от налогоображения напрямую бьёт по всем остальным сферам жизни - денег в местном бюджете не хватает ни на ремонт дорог, ни на финансирование сферы образования, страдает и реализация проекта развития моногородов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наверное, мы друг друга не должны обманывать. Когда сейчас в докладе прозвучало, что средняя зарплата работника культуры в районе 18 000 рублей, а, те, кто в лесу работают, получают минималку. Ну, кто в это поверит. Надо легализовывать зарплаты, потому что вы лишаете людей пенсии и жить нормально, и взять кредиты».
Лузский район примерно на 70% зависит от дотаций из областного бюджета. Глава региона поставил задачу перед правоохранительными органами и руководством района вывести лесозаготовку из тени.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нас гораздо больше, чем так называемых предпринимателей, которые прежде всего нарушают закон, потому что выплата зарплаты в конверте - это форма взятки, которую одни платят, а другие принимают. И я думаю, что мы совместными усилиями, в том числе с помощью журналистов, эту проблему решим».
Благодаря действию приоритетной программы по комплексному развитию моногородов, Луза была признана территорией опережающего развития и там в 2017 году было создано 125 новых рабочих мест. В рамках программы происходит реконструкция и создание объектов дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В Лузе деньги направили на реконструкцию автодороги и канализационно-очистных сооружений.
Процесс реконструкции и ремонта улично-дорожной сети будет продолжен. Как отметили на встрече, около 160 миллионов рублей из регионального дорожного фонда будут выделены, в том числе и на реконструкцию дорожной сети в городах с монопрофильной системой экономики.
Просили главу региона, и помочь с транспортной доступностью.
- У нас есть очень удалённые деревни и пассажироперевозки страдают, хотелось бы, чтобы оказали помощь в приобретении микроавтобуса, газели, на эти цели.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас этот вопрос обсуждали, есть предложения по газомоторному топливу. Сейчас с газовиками обсуждаем, подумаем».
Предприятиям, которые откроют в Лузе новые производства, будут предоставлены налоговые льготы, льготные тарифы страховых взносов в негосударственные внебюджетные фонды, облегченный порядок проведения государственного и муниципального контроля.
Фонд развития моногородов планирует профинансировать инвестпроект «Организация производства клееного бруса на территории моногорода Луза». Общая стоимость проекта около 560 млн. рублей. Запланировано создание 198 рабочих мест.
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