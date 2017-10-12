Дома-призраки в Лянгасово
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Заброшенные здания стали постоянным местом отдыха и развлечений для подростков. Если верить сообщениям в интернете, дети неоднократно получали здесь различные травмы».
ЛЮБОВЬ ШАЛАЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Потому что здесь собираются ребята. Бегают подростки. А вот те дома, если посмотреть, которые по восточной 3,5, 7. Там стен даже нет. Они там бегают. Там и бомжи ходят. Встречались».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С наступлением холодов, под крышами ветхих зданий, приюта ищут и лица без определённого места жительства. Таких домов вокруг одного жилого здания целых шесть. Люди буквально окружены. Вернуться вечером домой без приключений и неприятных встреч - настоящее везение».
В домах часто происходят возгорания. Что это-случайность, шалости детей или отчаянные попытка местных жителей избавиться от домов призраков - остаётся только гадать.
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