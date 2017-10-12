Дома-призраки в Лянгасово

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«В социальных сетях возмущаются жители именно этого дома. Уже три года им приходится жить в окружении домов-призраков, которых и тут быть уже не должно».

Первые жилые дома вдоль железной дороги в Лянгасово, когда-то давно стали символом нового поселка. А сегодня эти здания стали призраками, вызывающими недовольство горожан.Здания признаны аварийными, под снос, но ликвидировать их, судя по всему, не собираются. Все они в муниципальной собственности.В домах часто происходят возгорания. Что это-случайность, шалости детей или отчаянные попытка местных жителей избавиться от домов призраков - остаётся только гадать.