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Новости / Общество

Дома-призраки в Лянгасово

Сегодня, 10:08 | Просмотров: 87 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Первые жилые дома вдоль железной дороги в Лянгасово, когда-то давно стали символом нового поселка. А сегодня эти здания стали призраками, вызывающими недовольство горожан.

Дома-призраки в ЛянгасовоЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В социальных сетях возмущаются жители именно этого дома. Уже три года им приходится жить в окружении домов-призраков, которых и тут быть уже не должно».
 
 
Здания признаны аварийными, под снос, но ликвидировать их, судя по всему, не собираются. Все они в муниципальной собственности.

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Заброшенные здания стали постоянным местом отдыха и развлечений для подростков. Если верить сообщениям в интернете, дети неоднократно получали здесь различные травмы».

Дома-призраки в ЛянгасовоЛЮБОВЬ ШАЛАЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Потому что здесь собираются ребята. Бегают подростки. А вот те дома, если посмотреть, которые по восточной 3,5, 7. Там стен даже нет. Они там бегают. Там и бомжи ходят. Встречались».

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С наступлением холодов, под крышами ветхих зданий, приюта ищут и лица без определённого места жительства. Таких домов вокруг одного жилого здания целых шесть. Люди буквально окружены. Вернуться вечером домой без приключений и неприятных встреч - настоящее везение».

В домах часто происходят возгорания. Что это-случайность, шалости детей или отчаянные попытка местных жителей избавиться от домов призраков - остаётся только гадать.


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