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Новости / Общество

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

Сегодня, 11:03 | Просмотров: 224 | Версия для печати
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В Прокуратуре Юрьянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего бывшего главы муниципального образования «Юрьянское городское поселение».
 
Бывший чиновник обвиняется по четырем статьям УК РФ:  превышение должностных полномочий, растрата, халатность и злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда.
 
В апреле и октябре 2014 года экс-глава муниципалитета незаконно дал разрешения на заключение договоров социального найма с двумя гражданами С. и К., которые не являлись малоимущими и не нуждались в новых жилых помещениях. Данные граждане получили квартиры без очереди и в ущерб жителям, действительно нуждавшихся в получении жилплощади.
 
В июне 2014 года и январе 2015 года экс-глава муниципалитета незаконно заключил договоры безвозмездной передачи вышеуказанных жилых помещений в собственность гражданам С. и К., в результате чего муниципальному образованию причинен материальный ущерб в сумме 150 тыс. и 259 тыс. рублей соответственно.
 
В ноябре 2015 года бывший чиновник передал еще одну муниципальную квартиру гражданину, представившемуся родственником умершего нанимателя, который также не признан в установленном законом порядке малоимущим и нуждающимся в жилом помещении.
 
Также экс-глава муниципального образования «Юрьянское городское поселение» не исполнил вступившие в законную силу три судебных решений относительно проведения капитального ремонта жилого фонда Юрьянского городского поселения. Деньги, выделенные на капремонт, были потрачены на другие цели.
 
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Юрьянский районный суд для рассмотрения по существу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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