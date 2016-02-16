В Оричах пожарные спасли из огня 61-летнего мужчину.

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10 февраля утром в посёлке Оричи загорелся трехквартирный жилой дом на улице Свободы.

На вызов выехали два расчёта 44-й пожарной части. К моменту прибытия пожарных из квартиры, где находился очаг возгорания, шел густой черный дым. Соседи сообщили спасателям, что в доме могут находиться люди.

Пожарные в дыхательных аппаратах зашли в горевшую квартиру и обнаружили на полу мужчину в бессознательном состоянии. Спасатели на руках вынесли пострадавшего из дома и передали приехавшим на место ЧП медикам скорой помощи.

Благодаря грамотным и слаженным действиям дежурного караула удалось не только спасти жизнь жильцу дома, но и отстоять от огня большую часть имущества. Пожар был ликвидирован с минимальным ущербом - 200 тыс. рублей. Имущество спасено на сумму более 2 млн. рублей.

В составе пожарного караула отличились командир отделения Дмитрий Помаскин, начкар Иван Малышев, пожарные Евгений Попков и Андрей Рогожников. В настоящее время руководство части решает вопрос о поощрении отличившихся.