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Новости / Общество

В Оричах пожарные спасли из огня 61-летнего мужчину.

Вчера, 13:47 | Просмотров: 183 | Версия для печати
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10 февраля утром в посёлке Оричи загорелся трехквартирный жилой дом на улице Свободы.
 
На вызов выехали два расчёта 44-й пожарной части. К моменту прибытия пожарных из квартиры, где находился очаг возгорания, шел густой черный дым. Соседи сообщили спасателям, что в доме могут находиться люди.
 
Пожарные в дыхательных аппаратах зашли в горевшую квартиру и обнаружили на полу мужчину в бессознательном состоянии. Спасатели на руках вынесли пострадавшего из дома и передали приехавшим на место ЧП медикам скорой помощи.
 
В Оричах пожарные спасли из огня 61-летнего мужчину.Благодаря грамотным и слаженным действиям дежурного караула удалось не только спасти жизнь жильцу дома, но и отстоять от огня большую часть имущества. Пожар был ликвидирован с минимальным ущербом - 200 тыс. рублей. Имущество спасено на сумму более 2 млн. рублей.
 
В составе пожарного караула отличились командир отделения Дмитрий Помаскин, начкар Иван Малышев, пожарные Евгений Попков и Андрей Рогожников. В настоящее время руководство части решает вопрос о поощрении отличившихся.


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