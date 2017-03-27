В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детей
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Коробкой храбрости акция называется не случайно. Все игрушки должны быть такого размера, чтобы без проблем помещались в маленький детский кулачок. Их дети будут сжимать для храбрости во время болезненных процедур — уколов и заборов крови. Которые случаются 5-6 раз в день. Наша компания тоже участвует в этой благотворительной акции».
Все эти игрушки через несколько дней отправятся прямо в процедурные кабинеты детского отделения НИИ Гематологии и переливания крови. В центр местной активности их сегодня принесли школьники.
На их лицах улыбки. Сегодня как раз тот день, когда им совершенно не жаль делиться своими личными игрушками. Несмотря на юный возраст — они прекрасно понимают, что эти маленькие фигурки нечто большее, чем простой кусок пластмассы.
КАРИНА БРАГИНА:
«Я принесла сюда игрушки для того, чтобы дети, которые болеют и им делают уколы 5-6 раз в день, им дают в кулачок игрушку и поэтому я принесла эти игрушки. Чтобы они больше не болели».
ИЛЬЯ МАЛЫХ:
«Помочь маленьким ребятам. Я очень тоже хочу, чтобы все ребята были здоровые».
На первый взгляд, кажется, что игрушек очень много, но все они уже скоро окажутся в руках детей, которые отважно сражаются с заболеваниями крови. Акция проводится организаторами уже второй год подряд, и с каждым разом количество участников и собранных игрушек только растет.
МАРИНА ПОНАМАРЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ:
«Акция проходит совместно с общественной организацией совет женщин нововятского района. Акция получила большой отклик от жителей, участвуют и ребята из дошкольных учреждений, из школы 61ой активно участие приняли. Жители несут игрушки маленькие. В прошлом году собрали очень много игрушек, в этом году, я думаю, соберем еще больше».
Поучаствовать в благотворительной акции может любой желающий. Принести игрушки в центр местной активности Нововятска можно до 14 февраля. 15 — в день детей больных раком, подарки отправятся в НИИ Гематологии.
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