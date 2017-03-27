В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детей

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Коробка храбрости - так называется благотворительная акция, которая стартовала в Нововятском районе. Она создана для помощи онкобольным детям. Можно ли подарить храбрость или потрогать ее руками?Все эти игрушки через несколько дней отправятся прямо в процедурные кабинеты детского отделения НИИ Гематологии и переливания крови. В центр местной активности их сегодня принесли школьники.На их лицах улыбки. Сегодня как раз тот день, когда им совершенно не жаль делиться своими личными игрушками. Несмотря на юный возраст — они прекрасно понимают, что эти маленькие фигурки нечто большее, чем простой кусок пластмассы.На первый взгляд, кажется, что игрушек очень много, но все они уже скоро окажутся в руках детей, которые отважно сражаются с заболеваниями крови. Акция проводится организаторами уже второй год подряд, и с каждым разом количество участников и собранных игрушек только растет.Поучаствовать в благотворительной акции может любой желающий. Принести игрушки в центр местной активности Нововятска можно до 14 февраля. 15 — в день детей больных раком, подарки отправятся в НИИ Гематологии.