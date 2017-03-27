ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

13 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0171
EURO: 71.2450
Погода в городе Кирове:
днём:  -7...-5°C
вечером:  -13...-11°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детей

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 81 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Коробка храбрости - так называется благотворительная акция, которая стартовала в Нововятском районе. Она создана для помощи онкобольным детям. Можно ли подарить храбрость или потрогать ее руками?

В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детейЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Коробкой храбрости акция называется не случайно. Все игрушки должны быть такого размера, чтобы без проблем помещались в маленький детский кулачок. Их дети будут сжимать для храбрости во время болезненных процедур — уколов и заборов крови. Которые случаются 5-6 раз в день. Наша компания тоже участвует в этой благотворительной акции».

Все эти игрушки через несколько дней отправятся прямо в процедурные кабинеты детского отделения НИИ Гематологии и переливания крови. В центр местной активности их сегодня принесли школьники.

На их лицах улыбки. Сегодня как раз тот день, когда им совершенно не жаль делиться своими личными игрушками. Несмотря на юный возраст — они прекрасно понимают, что эти маленькие фигурки нечто большее, чем простой кусок пластмассы.

В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детейКАРИНА БРАГИНА:
«Я принесла сюда игрушки для того, чтобы дети, которые болеют и им делают уколы 5-6 раз в день, им дают в кулачок игрушку и поэтому я принесла эти игрушки. Чтобы они больше не болели».

В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детейИЛЬЯ МАЛЫХ:
«Помочь маленьким ребятам. Я очень тоже хочу, чтобы все ребята были здоровые».

На первый взгляд, кажется, что игрушек очень много, но все они уже скоро окажутся в руках детей, которые отважно сражаются с заболеваниями крови. Акция проводится организаторами уже второй год подряд, и с каждым разом количество участников и собранных игрушек только растет.

В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детейМАРИНА ПОНАМАРЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ:
«Акция проходит совместно с общественной организацией совет женщин нововятского района. Акция получила большой отклик от жителей, участвуют и ребята из дошкольных учреждений, из школы 61ой активно участие приняли. Жители несут игрушки маленькие. В прошлом году собрали очень много игрушек, в этом году, я думаю, соберем еще больше».

Поучаствовать в благотворительной акции может любой желающий. Принести игрушки в центр местной активности Нововятска можно до 14 февраля. 15 — в день детей больных раком, подарки отправятся в НИИ Гематологии.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

В следственном комитете выясняют обстоятельства гибели людей на пожарах в Малмыже и Уржумском районе.

17:57 12.02.2018


В следственном комитете выясняют обстоятельства гибели людей на пожарах в Малмыже и Уржумском районе.

В Кирове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерок.

16:00 12.02.2018


В Кирове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерок.

Кировский каюр выиграл чемпионат страны по ездовому спорту.

15:40 12.02.2018


Кировский каюр выиграл чемпионат страны по ездовому спорту.

В Оричах пожарные спасли из огня 61-летнего мужчину.

13:47 12.02.2018


В Оричах пожарные спасли из огня 61-летнего мужчину.

В Кирове ищут подозреваемого в угоне автомобиля.

11:14 12.02.2018


В Кирове ищут подозреваемого в угоне автомобиля.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

11:03 12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

Кировская "Родина" проиграла 21-й матч с начала сезона.

10:41 12.02.2018


Кировская "Родина" проиграла 21-й матч с начала сезона.

Все новости

Вести. Кировская область

В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детей

10:11 13.02.2018


В Нововятске стартовала акция поддержки онкобольных детей

Кировчане продолжают жаловаться на неочищенные тротуары и дороги

10:05 13.02.2018


Кировчане продолжают жаловаться на неочищенные тротуары и дороги

Соревнования по конькобежному спорту на приз имени Кирова

17:40 12.02.2018


Соревнования по конькобежному спорту на приз имени Кирова

В регионе состоялся самый массовый забег «Лыжня России»

17:38 12.02.2018


В регионе состоялся самый массовый забег «Лыжня России»

Второй финалист всероссийского турнира «Золотая шайба»

15:16 12.02.2018


Второй финалист всероссийского турнира «Золотая шайба»

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Акция «Игрушки детям» в Центре местной активности Нововятского района

27.03.2017


Акция «Игрушки детям» в Центре местной активности Нововятского района

Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

11.12.2017


Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

Игрушки – детям

11.01.2012


Игрушки – детям

Кировчане собирают вещи для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

27.04.2017


Кировчане собирают вещи для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Благотворительная акция "бумажный кораблик добра"

07.11.2016


Благотворительная акция "бумажный кораблик добра"

Благотворительная акция

10.09.2009


Благотворительная акция

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

30.01.2018


В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх