В Арбажском районе сразу пять чиновников наказали за нечестный аукцион.

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Нарушения законодательства о контрактной системе при распоряжении муниципальной собственностью пресекла прокуратура Арбажского района.

В мае 2017 года администрация Арбажского района провела аукцион по продаже муниципального имущества.

На торги выставили автобус ПАЗ, стоимость которого согласно заключению независимого эксперта составила 124 тыс. рублей.

При проверке законности проведённого мероприятия выяснилось, что к участию в аукционе был допущен близкий родственник (отец) одного из членов муниципальной комиссии. При этом чиновник не принял мер к урегулированию конфликта интересов.

По данному факту прокуратурой района главе администрации Арбажского района было внесено представление.

Сразу 5 должностных лиц органов муниципалитета привлечены к дисциплинарной ответственности. Все - члены комиссии.