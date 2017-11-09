Новый туристический маршрут "Дымка"

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В областном центре прошла презентация нового туристического маршрута для туроператоров внутреннего и въездного туризма. Экскурсия "Дымка" выстроена таким образом, что любители путешествий увидят огромное количество разноплановых объектов и смогут посмотреть на работу конкретных мастеров.В 90-х годах вместе с развалом Советского союза система поддержки народных художественных промыслов оказалась полностью уничтоженной. Лишь в начале двухтысячных, после принятия федерального закона ситуация стала постепенно меняться. В прошлом году глава государства поставил задачу по сохранению, возрождению и развитию народных промыслов и ремесел. Кировская область издавна славилась своей дымковской игрушкой, поэтому и родилась идея создать туристский маршрут и рассказать о древнем промысле.В 2017 году проект "Дымка" стал победителем всероссийской туристкой премии "Маршрут года". Однодневный маршрут знакомит с четырехсотлетней историей создания дымковской игрушки. Погружает в специфику создания, знакомит с основными именами, связанными с развитием промысла. Программа имеет как познавательно - прикладную, так и развлекательную программу.Маршрут "Дымка" построен таким образом, что турист посетит и увидит огромное количество разноплановых объектов, связанных одной визуальной идеей - дымковским орнаментом. Объекты маршрута расположены в центральной исторической части города.