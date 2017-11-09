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Новости / Общество

Новый туристический маршрут "Дымка"

Вчера, 17:41 | Просмотров: 108 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном центре прошла презентация нового туристического маршрута для туроператоров внутреннего и въездного туризма. Экскурсия "Дымка" выстроена таким образом, что любители путешествий увидят огромное количество разноплановых объектов и смогут посмотреть на работу конкретных мастеров.

В 90-х годах вместе с развалом Советского союза система поддержки народных художественных промыслов оказалась полностью уничтоженной. Лишь в начале двухтысячных, после принятия федерального закона ситуация стала постепенно меняться. В прошлом году глава государства поставил задачу по сохранению, возрождению и развитию народных промыслов и ремесел. Кировская область издавна славилась своей дымковской игрушкой, поэтому и родилась идея создать туристский маршрут и рассказать о древнем промысле.

Новый туристический маршрут "Дымка"ЕЛЕНА ДАНЮШЕНКОВА, ДИРЕКТОР КОГБУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Проект "Дымка" - это маршрут, который показывает, каким образом дымковская игрушка, дымковский орнамент через века идет у нас в регионе, как он модернизируется, как он вливается в современную жизнь».

В 2017 году проект "Дымка" стал победителем всероссийской туристкой премии "Маршрут года". Однодневный маршрут знакомит с четырехсотлетней историей создания дымковской игрушки. Погружает в специфику создания, знакомит с основными именами, связанными с развитием промысла. Программа имеет как познавательно - прикладную, так и развлекательную программу.

ЕЛЕНА ДАНЮШЕНКОВА, ДИРЕКТОР КОГБУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Без мастер-классов сейчас не один туристический маршрут не обходится. В каждом маршруте есть игровой элемент. В музее дымковской игрушки будет возможность пообщаться с мастерицами и самим изготовить дымковскую игрушку. Покажут техники росписи, расскажут, как это делается. Приятно будет забрать симпатичный сувенир с собой».
 
Маршрут "Дымка" построен таким образом, что турист посетит и увидит огромное количество разноплановых объектов, связанных одной визуальной идеей - дымковским орнаментом. Объекты маршрута расположены в центральной исторической части города.


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