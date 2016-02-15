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В Лузе планируется строительство церковного и культурно-просветительского центра

Вчера, 17:42 | Просмотров: 103 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Лузе планируется строительство церковного и культурно-просветительского центра. Там будет оказываться духовная и социальная помощь людям.

В Лузе нет церкви, а ближайший к городу приход находится в деревне Озёра, там в Введенском соборе находятся святые мощи Леонида Устьнедумского, святого покровителя этих мест. Верующие из Лузы хотели бы, чтобы у них появился храм в честь этого святого, тем более, что Леонид Устьнедумский уже стал небесным покровителем нескольких церквей в Москве, в Йошкар-Оле и в Белоруссии.

В Лузе планируется строительство церковного и культурно-просветительского центраАРХИМАНДРИТ ВЛАДИМИР, БЛАГОЧИННЫЙ СЕВЕРНОГО ОКРУГА ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Необходимо здесь строительство не просто храма, а комплекса с воскресной школой, и комнатой поддержки кризисных матерей и столовую для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию».
 
 
Благовещенский храм в Лальске - один их самых красивых и древних храмов севера Кировской области. Архитектурную жемчужину удалось сберечь от разрушения в годы гонений на верующих.

В Лузе планируется строительство церковного и культурно-просветительского центраЮЛИЯ СТРАЗДЫНЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ИСТОРИИ ЛАЛЬСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Этот храм построен на месте бывшего деревянного храма, который существовал с 16 века. Каменный храм строился 30 лет по 1762 год».
 
 
Кстати, в Лузском районе есть еще одна местночтимая святая - мученица Нина Лальская. Она пострадала за свою веру в 1937 году, когда власти планировали закрыть все храмы в посёлке. Святая Нина собирала подписи людей против этой инициативы, за что была сослана в концлагерь, где и умерла. Нина Лальская причислена к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.


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