В Лузе планируется строительство церковного и культурно-просветительского центра
В Лузе нет церкви, а ближайший к городу приход находится в деревне Озёра, там в Введенском соборе находятся святые мощи Леонида Устьнедумского, святого покровителя этих мест. Верующие из Лузы хотели бы, чтобы у них появился храм в честь этого святого, тем более, что Леонид Устьнедумский уже стал небесным покровителем нескольких церквей в Москве, в Йошкар-Оле и в Белоруссии.
АРХИМАНДРИТ ВЛАДИМИР, БЛАГОЧИННЫЙ СЕВЕРНОГО ОКРУГА ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ:
ЮЛИЯ СТРАЗДЫНЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ИСТОРИИ ЛАЛЬСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
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