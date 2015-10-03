В Опаринском районе сотрудник УФСИН добыл волка, совершавшего набеги на деревни.

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Жители нескольких деревень и поселков Опаринского района стали жаловаться на набеги хищника с начала зимы.

Матерого волка не пугали ни наружное освещение, ни проезжавшие автомобили. В поселке Северном хищник утащил с домашних подворий несколько гусей и собак. К одной из местных жительниц волк забрался в дровяник и ободрал все стены.

В следующую ночь волк заглянул во двор к начальнику отдела инженерно-технического обеспечения связи и вооружения ИК-9 УФСИН России по Кировской области Александру Мурову. Вероятно, хищник подбирался к хозяйским собакам. Огромные волчьи следы остались прямо на крыльце дома.

А сотрудник УФСИН оказался охотником. Александр основательно подготовился к встрече с матерым хищником. Он изучил маршруты волка и расставил капканы-ловушки. В одну из них спустя некоторое время хищник и попался.

Администрация Опаринского района объявила охотнику благодарность. Кстати, это уже второй волк, добытый Александром. Первый был добыт также в окрестностях поселка Северный, при нападении волка на собаку охотника.