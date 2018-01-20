ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

15 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5899
EURO: 71.2329
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -17...-15°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

На полное восстановление дома на МОПРа, 109, потребуется около 3 млн рублей.

Вчера, 15:31 | Просмотров: 186 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Полное восстановление дома на МОПРа пострадавшего от падения крана, начнется в ближайшее время.
 
Проект реконструкции полностью готов, и застройщик готов приступить к восстановительным работам. Напомним, упавший кран разрушил часть крыши, в результате чего пострадали шесть квартир.
 
Специалисты научно-производственного центра «Витрувий» дали заключение, что здание находится в удовлетворительном состоянии и может быть восстановлено. На данный момент полностью разработана проектно-сметная документация, и проводится ее экспертиза.
 
Общая стоимость восстановительных работ составит от 2 до 3 миллионов рублей. Компания-застройщик готова провести восстановление дома за свой счёт. Остаётся решить организационные вопросы.
 
Добавим, что в настоящее время на доме смонтировали временная кровля. В квартирах стабильное тепло-и водоснабжение. Одна семья в составе 2 человек проживает на съёмной квартире, предоставленной компанией-застройщиком.
 
Остальные жильцы, чьи квартиры пострадали, разместились у родственников.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчанам предложили выбрать название для нового легкоатлетического манежа в Вересниках.

16:24 14.02.2018


Кировчанам предложили выбрать название для нового легкоатлетического манежа в Вересниках.

26-летняя кировчанка забила до смерти свою 35-летнюю знакомую.

15:53 14.02.2018


26-летняя кировчанка забила до смерти свою 35-летнюю знакомую.

На полное восстановление дома на МОПРа, 109, потребуется около 3 млн рублей.

15:31 14.02.2018


На полное восстановление дома на МОПРа, 109, потребуется около 3 млн рублей.

"Герценка" получит и новые книги, и новую печатную периодику.

15:18 14.02.2018


"Герценка" получит и новые книги, и новую печатную периодику.

В Опаринском районе сотрудник УФСИН добыл волка, совершавшего набеги на деревни.

14:40 14.02.2018


В Опаринском районе сотрудник УФСИН добыл волка, совершавшего набеги на деревни.

Житель Нолинска два года содержал в своем доме нелегальный пункт приема металлолома.

10:47 14.02.2018


Житель Нолинска два года содержал в своем доме нелегальный пункт приема металлолома.

В Кирово-Чепецке двое мужчин, переодетых в женскую одежду, обокрали автомойку.

10:29 14.02.2018


В Кирово-Чепецке двое мужчин, переодетых в женскую одежду, обокрали автомойку.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове отметили международный день книгодарения

20:49 14.02.2018


В Кирове отметили международный день книгодарения

В Оричах пожарные спасли человека из огня

20:48 14.02.2018


В Оричах пожарные спасли человека из огня

В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жилья

20:47 14.02.2018


В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жилья

Почему ограничили парковку у областной больницы на Воровского

20:46 14.02.2018


Почему ограничили парковку у областной больницы на Воровского

Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалы

20:45 14.02.2018


Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалы

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Теплоснабжение домов в районе падения крана восстановлено.

20.01.2018


Теплоснабжение домов в районе падения крана восстановлено.

В Кирове дом, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.

27.01.2018


В Кирове дом, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.

Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт

22.01.2018


Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт

В Кирове продолжаются восстановительные работы в месте падения крана на жилой дом.

22.01.2018


В Кирове продолжаются восстановительные работы в месте падения крана на жилой дом.

Жильцов пострадавшего дома разместили в гостинице

19.01.2018


Жильцов пострадавшего дома разместили в гостинице

Восстановительные работы на месте обрушения крана в Кирове

23.01.2018


Восстановительные работы на месте обрушения крана в Кирове

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх