На полное восстановление дома на МОПРа, 109, потребуется около 3 млн рублей.
Полное восстановление дома на МОПРа пострадавшего от падения крана, начнется в ближайшее время.
Проект реконструкции полностью готов, и застройщик готов приступить к восстановительным работам. Напомним, упавший кран разрушил часть крыши, в результате чего пострадали шесть квартир.
Специалисты научно-производственного центра «Витрувий» дали заключение, что здание находится в удовлетворительном состоянии и может быть восстановлено. На данный момент полностью разработана проектно-сметная документация, и проводится ее экспертиза.
Общая стоимость восстановительных работ составит от 2 до 3 миллионов рублей. Компания-застройщик готова провести восстановление дома за свой счёт. Остаётся решить организационные вопросы.
Добавим, что в настоящее время на доме смонтировали временная кровля. В квартирах стабильное тепло-и водоснабжение. Одна семья в составе 2 человек проживает на съёмной квартире, предоставленной компанией-застройщиком.
Остальные жильцы, чьи квартиры пострадали, разместились у родственников.
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