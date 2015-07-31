26-летняя кировчанка забила до смерти свою 35-летнюю знакомую.
10 февраля 2018 года в одной из квартир в доме на улице Чапаева города Кирова было обнаружено тело 35-летней девушки.
Эксперты установили, что пострадавшая умерла от травм головы. Было возбуждено уголовное дело.
Полицейские установили обстоятельства происшествия.
Выяснилось, что накануне погибшая отдыхала в компании молодых людей. В какой-то момент во время пьяного застолья вспыхнула ссора, причем, поссорились девушки - на почве ревности.
26-летняя девушка стала избивать ногами свою 35-летнюю знакомую. От полученных травм последняя скончалась на месте.
Свидетели происшествия вызвали медиков и сотрудников полиции. В настоящее время подозреваемая задержана.
Расследование уголовного дела продолжается.
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