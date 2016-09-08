Почему ограничили парковку у областной больницы на Воровского

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Неприступная медицина. Кировчане жалуются, что не могут попасть в областную больницу. Стоянка при въезде с улицы Воровского уже почти полгода закрыта. Руководство больницы проблемы в этом не видит.Ограждения здесь поставили еще летом, после того, как была благоустроена и заасфальтирована территория у поликлиники и административного корпуса. Тогда же был установлен шлагбаум на въезде. И сделано это было для беспрепятственного проезда машин скорой помощи.Но это не значит, что пациентам в любом случае придется добираться до стационара "своим ходом". Так, те, кто проходит процедуру гемодиализа, могут оформить пропуск на проезд до отделения.Добавим, что, когда растает снег, будет оборудована стоянка со стороны улицы Воровского, где, в том числе, предусмотрены места для инвалидов.