Почему ограничили парковку у областной больницы на Воровского
Ограждения здесь поставили еще летом, после того, как была благоустроена и заасфальтирована территория у поликлиники и административного корпуса. Тогда же был установлен шлагбаум на въезде. И сделано это было для беспрепятственного проезда машин скорой помощи.
ВАДИМ РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Ранее припаркованные несанкционированно автомобили мешали проезду и нам приходилось выходить и разбираться, потому что при транспортировке тяжелых пациентов каждая минута была на счету, в скором времени мы планируем на фасаде с улицы Воровского установить знак, разрешающий проезд на территорию больницы только спецтранспорту».
Но это не значит, что пациентам в любом случае придется добираться до стационара "своим ходом". Так, те, кто проходит процедуру гемодиализа, могут оформить пропуск на проезд до отделения.
ВАДИМ РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«В случае возникновения экстренных ситуаций с другими пациентами, например, инвалидами, которые желают приехать к нам на лечение, вопрос решается очень легко - выдается разовый пропуск, пациент заезжает на территорию больницы, ему выдаются индивидуальные средства, в том числе, и каталки, и пациент попадает в любой корпус».
Добавим, что, когда растает снег, будет оборудована стоянка со стороны улицы Воровского, где, в том числе, предусмотрены места для инвалидов.
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