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В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жилья

Вчера, 20:47 | Просмотров: 95 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Власти Нововятского района вот уже два года не могут подобрать необходимую жилплощадь для женщины с двумя детьми. Все это время семья вынуждена платить за съемное жилье. Поскольку в старой квартире находиться небезопасно.

Здесь семья Ольги Базарской не живет с 2010 года, полы вот-вот провалятся, крыша протекает. Даже бездомные обходят здание стороной, считая его непригодным для жизни. Другие семьи из этого дома уже расселены, а она вынуждена скитаться то по съемным квартирам, то жить в коммунальной квартире с мамой.

В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жильяЛИДИЯ ЛОГУНОВА:
«Состояние очень плохое, ремонта капитального никогда не было, и текущих ремонтов тоже нет».
 
 
Несмотря на тяжелое состояние дома, коммунальные платежи приходят исправно. За ремонт и содержание имущества женщина платит около 1,5 тысяч в месяц. Несколько лет назад она обратилась в суд, чтобы помещение официально признали непригодным для жизни.

В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жильяОЛЬГА БАЗАРСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА АВАРИЙНОГО ДОМА:
«В 2015 году состоялся суд, мне было присуждено предоставить 2-х комнатную благоустроенную квартиру, но до сих пор никаких результатов».

Пока единственный плюс от решения суда - то, что хотя бы за капремонт платить не дано. Как нам прокомментировали ситуацию в администрации города, в 2017 году Ольге Базарской предложили взамен аварийного дома 1-комнатную квартиру площадью свыше 32 кв. м. на улице Солнечной в Кирове. Но от этого предложения женщина отказалась. Плановая дата объявления электронного аукциона о приобретении жилого помещения для семьи Базарской – март 2018 года.


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