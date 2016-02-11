В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жилья

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«Состояние очень плохое, ремонта капитального никогда не было, и текущих ремонтов тоже нет».

Власти Нововятского района вот уже два года не могут подобрать необходимую жилплощадь для женщины с двумя детьми. Все это время семья вынуждена платить за съемное жилье. Поскольку в старой квартире находиться небезопасно.Здесь семья Ольги Базарской не живет с 2010 года, полы вот-вот провалятся, крыша протекает. Даже бездомные обходят здание стороной, считая его непригодным для жизни. Другие семьи из этого дома уже расселены, а она вынуждена скитаться то по съемным квартирам, то жить в коммунальной квартире с мамой.Несмотря на тяжелое состояние дома, коммунальные платежи приходят исправно. За ремонт и содержание имущества женщина платит около 1,5 тысяч в месяц. Несколько лет назад она обратилась в суд, чтобы помещение официально признали непригодным для жизни.Пока единственный плюс от решения суда - то, что хотя бы за капремонт платить не дано. Как нам прокомментировали ситуацию в администрации города, в 2017 году Ольге Базарской предложили взамен аварийного дома 1-комнатную квартиру площадью свыше 32 кв. м. на улице Солнечной в Кирове. Но от этого предложения женщина отказалась. Плановая дата объявления электронного аукциона о приобретении жилого помещения для семьи Базарской – март 2018 года.