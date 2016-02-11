В Нововятске женщину с двумя детьми два года не могут переселить из ветхого жилья
Здесь семья Ольги Базарской не живет с 2010 года, полы вот-вот провалятся, крыша протекает. Даже бездомные обходят здание стороной, считая его непригодным для жизни. Другие семьи из этого дома уже расселены, а она вынуждена скитаться то по съемным квартирам, то жить в коммунальной квартире с мамой.
ЛИДИЯ ЛОГУНОВА:
ОЛЬГА БАЗАРСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА АВАРИЙНОГО ДОМА:
«В 2015 году состоялся суд, мне было присуждено предоставить 2-х комнатную благоустроенную квартиру, но до сих пор никаких результатов».
Пока единственный плюс от решения суда - то, что хотя бы за капремонт платить не дано. Как нам прокомментировали ситуацию в администрации города, в 2017 году Ольге Базарской предложили взамен аварийного дома 1-комнатную квартиру площадью свыше 32 кв. м. на улице Солнечной в Кирове. Но от этого предложения женщина отказалась. Плановая дата объявления электронного аукциона о приобретении жилого помещения для семьи Базарской – март 2018 года.
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