В Кирове отметили международный день книгодарения
После спектакля - интерактивные игры с актерами. Для детей в библиотеке устроили настоящий праздник. С 2012 года в России отмечают Международный день книгодарения. Библиотека имени Пушкина уже традиционно принимает участие в этой акции.
ОЛЬГА ЧИКИШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ АБОНЕМЕНТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
СВЕТЛАНА ПУЧКОВА, ПОСЕТИТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
«Дорогие книги стали. А пенсия не большая. Порой придешь - посмотришь и расстроишься, книгу же хочется приобрести. А тут хорошо - пришла, взяла, дома почитаю и посмотрю».
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Добавлю, что также в библиотеке имени Пушкина до 15 апреля проходит сбор книг для детей-инвалидов и воспитанников школы-интерната п. Торфяной Оричевского района. Можно приносить детские книги, журналы, раскраски».
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