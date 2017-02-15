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Новости / Общество

В Кирове отметили международный день книгодарения

Вчера, 20:49 | Просмотров: 93 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Дарите книги с любовью". Акция с таким названием проходит в библиотеке имени Пушкина. Она приурочена к Международному дню книгодарения. Какие развлечения ждут посетителей библиотеки?

После спектакля - интерактивные игры с актерами. Для детей в библиотеке устроили настоящий праздник. С 2012 года в России отмечают Международный день книгодарения. Библиотека имени Пушкина уже традиционно принимает участие в этой акции.

В Кирове отметили международный день книгодаренияОЛЬГА ЧИКИШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ АБОНЕМЕНТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
«Главная цель мероприятия - привить любовь к книге, подарить книгу ребенку. Это очень благородная цель, потому что книга - это важный элемент в воспитании человека. Важно, чтобы каждый маленький читатель нашел свою любимую книгу».
 
 
Конечно, не только дети принимают участие в акции. Взрослые приносят серьезные произведения для книгообмена и с удовольствием берут домой что-то новое.

В Кирове отметили международный день книгодаренияСВЕТЛАНА ПУЧКОВА, ПОСЕТИТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
«Дорогие книги стали. А пенсия не большая. Порой придешь - посмотришь и расстроишься, книгу же хочется приобрести. А тут хорошо - пришла, взяла, дома почитаю и посмотрю».

В Кирове отметили международный день книгодаренияАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одно из развлечений в библиотеке - комната "В гостях у книжного человека". Здесь несколько фотозон. Например, можно выбрать книжного ковбоя. Нужен лишь телефон с видеокамерой и селфи готово».
 
 
Каждый посетитель с помощью "Литературного гороскопа" может по своему знаку зодиака посмотреть, какие книги ему советуют читать "звезды".

АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Добавлю, что также в библиотеке имени Пушкина до 15 апреля проходит сбор книг для детей-инвалидов и воспитанников школы-интерната п. Торфяной Оричевского района. Можно приносить детские книги, журналы, раскраски».


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