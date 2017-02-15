В Кирове отметили международный день книгодарения

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«Главная цель мероприятия - привить любовь к книге, подарить книгу ребенку. Это очень благородная цель, потому что книга - это важный элемент в воспитании человека. Важно, чтобы каждый маленький читатель нашел свою любимую книгу».

«Одно из развлечений в библиотеке - комната "В гостях у книжного человека". Здесь несколько фотозон. Например, можно выбрать книжного ковбоя. Нужен лишь телефон с видеокамерой и селфи готово».

"Дарите книги с любовью". Акция с таким названием проходит в библиотеке имени Пушкина. Она приурочена к Международному дню книгодарения. Какие развлечения ждут посетителей библиотеки?После спектакля - интерактивные игры с актерами. Для детей в библиотеке устроили настоящий праздник. С 2012 года в России отмечают Международный день книгодарения. Библиотека имени Пушкина уже традиционно принимает участие в этой акции.Конечно, не только дети принимают участие в акции. Взрослые приносят серьезные произведения для книгообмена и с удовольствием берут домой что-то новое.Каждый посетитель с помощью "Литературного гороскопа" может по своему знаку зодиака посмотреть, какие книги ему советуют читать "звезды".