Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ в Кирове не выявлено.

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В Управление Роспотребнадзора по Кировской области начали поступать массовые жалобы жителей города Кирова на неприятные запахи в воздухе в черте областного центра.

Специалисты ведомства проверили данные на 5 постах наблюдений. Ни на одном превышений ПДК загрязняющих веществ не выявили.

Появление смога и запаха гари в воздухе объяснили в Кировском гидрометцентре. В атмосфере города Кирова из-за продолжительных низких температур сложились неблагоприятные погодные условия (НМУ), способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. И метеорологи объявили в городе НМУ первой степени опасности.

Роспотребнадзор: "В настоящее время наблюдается явление температурной инверсии, препятствующее вертикальным перемещениям воздуха и способствующее образованию дымки".

Иначе говоря, в городе - полный штиль, и из-за отсутствия ветра в атмосфере стали накапливаться бытовые выбросы от автомашин, котельных и других отопительных систем. Превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.

Добавим, что по жалобам кировчан специалисты отдельно исследовали воздух в районе д. 43 по ул. Комсомольской, на ул. Дзержинского в районе д. 19а. В обоих случаях превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено.

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха будет продолжен.