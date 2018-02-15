Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ в Кирове не выявлено.
В Управление Роспотребнадзора по Кировской области начали поступать массовые жалобы жителей города Кирова на неприятные запахи в воздухе в черте областного центра.
Специалисты ведомства проверили данные на 5 постах наблюдений. Ни на одном превышений ПДК загрязняющих веществ не выявили.
Появление смога и запаха гари в воздухе объяснили в Кировском гидрометцентре. В атмосфере города Кирова из-за продолжительных низких температур сложились неблагоприятные погодные условия (НМУ), способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. И метеорологи объявили в городе НМУ первой степени опасности.
Роспотребнадзор: "В настоящее время наблюдается явление температурной инверсии, препятствующее вертикальным перемещениям воздуха и способствующее образованию дымки".
Иначе говоря, в городе - полный штиль, и из-за отсутствия ветра в атмосфере стали накапливаться бытовые выбросы от автомашин, котельных и других отопительных систем. Превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.
Добавим, что по жалобам кировчан специалисты отдельно исследовали воздух в районе д. 43 по ул. Комсомольской, на ул. Дзержинского в районе д. 19а. В обоих случаях превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено.
Контроль за загрязнением атмосферного воздуха будет продолжен.
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