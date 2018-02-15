Потребительская корзина в регионе пока не будет пересматриваться

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Потребительская корзина в Кировской области не будет пересматриваться до конца 2020 года, хотя срок действия закона о ней уже истёк. А студенты-целевики по окончании вузов будут обязаны отработать на предприятии не менее трех лет. Поправки в эти и другие законы обсудили депутаты областного Заксобрания.По данным Росстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Кировской области составляет 13 тысяч 600 рублей в год. Последний раз состав потребительской корзины уточнялся в 2013 году. Так, предполагалось, что дети за день могут съесть почти килограмм молочных продуктов, 200 граммов хлебобулочных изделий и 300 граммов фруктов. Причем, для каждого региона набор и объем разрабатывается с учетом природно-климатических условий и национальных традиций.Объем действующей потребительской корзины не будут пересматривать еще три года. Депутаты областного Заксобрания также поддержали законопроект, внесённый в Госдуму Правительством России. Изменения касаются целевого обучения в вузах страны.После окончания вуза студент-целевик обязан не менее трех лет отработать в организации, которая указана в договоре. Причем, направление выпускники могут получить в любой регион с учетом потребности экономики в квалифицированных кадрах. Прописаны в законе штрафные санкции, компенсации и возмещение выплат при несоблюдении условий договора всеми сторонами. Кировские депутаты предложили конкретизировать механизм формирования заказов на студентов-целевиков, а в дальнейшем подобные поправки внести и для учащихся профучилищ и колледжей.