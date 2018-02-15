Потребительская корзина в регионе пока не будет пересматриваться
По данным Росстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Кировской области составляет 13 тысяч 600 рублей в год. Последний раз состав потребительской корзины уточнялся в 2013 году. Так, предполагалось, что дети за день могут съесть почти килограмм молочных продуктов, 200 граммов хлебобулочных изделий и 300 граммов фруктов. Причем, для каждого региона набор и объем разрабатывается с учетом природно-климатических условий и национальных традиций.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кировская область отнесена к 8 зоне, с умеренным климатом, для данной зоны соотношение непродовольственных товаров и услуг к стоимости продуктов питания установлено от 45 до 55%, у нас в Кировской области это соотношение максимальное. В связи с продлением действия ФЗ "О потребительской корзине" в целом в РФ до 31 декабря 2020 года оснований для изменения потребительской корзины в Кировской области не имеется».
Объем действующей потребительской корзины не будут пересматривать еще три года. Депутаты областного Заксобрания также поддержали законопроект, внесённый в Госдуму Правительством России. Изменения касаются целевого обучения в вузах страны.
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Так, к обязанностям заказчика отнесено предоставление гражданину в период его обучения мер социальной поддержки, в том числе, и мер материального стимулирования, оплаты или предоставления жилого помещения в пользование, также трудоустройство гражданина с указанием места работы и установленные сроки».
После окончания вуза студент-целевик обязан не менее трех лет отработать в организации, которая указана в договоре. Причем, направление выпускники могут получить в любой регион с учетом потребности экономики в квалифицированных кадрах. Прописаны в законе штрафные санкции, компенсации и возмещение выплат при несоблюдении условий договора всеми сторонами. Кировские депутаты предложили конкретизировать механизм формирования заказов на студентов-целевиков, а в дальнейшем подобные поправки внести и для учащихся профучилищ и колледжей.
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