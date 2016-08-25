День открытых дверей в Службе занятости населения
Аркадий Соболев по профессии - оператор котельных установок, приехал на учебу из Малмыжского района. Безработный - с октября прошлого года. Считает, что и после пятидесяти вполне реально освоить новую специальность.
АРКАДИЙ СОБОЛЕВ:
«Сейчас, чтобы найти работу, нужно в нужном направлении пройти обучение, которое востребовано, я выбрал - водитель погрузчика, считаю, что в дальнейшем я найду работу».
Надеются на это и другие кировчане, которые пришли в Учебный центр Службы занятости на День открытых дверей. Побывав в различных мастерских, 14 безработных приняли решение об обучении, причем, большинство выбрали профессии повара, швеи, крановщика и каменщика-печника.
ДМИТРИЙ КРОТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы реализуем такое важное направление нашей деятельности, как обеспечение квалифицированными кадрами экономики Кировской области, ежегодно обучение в Учебном центре проходят 2 тысячи безработных граждан, почему они стали безработными - на сегодняшний день имеют профессию, которая не востребована среди работодателей Кировской области».
Профессиональное обучение безработных - одно из основных мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013-2020 годы", на реализацию которого областным Правительством ежегодно выделяется более 20 миллионов рублей.
ДМИТРИЙ КРОТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мероприятия активной политики занятости, тоже на это значительные средства выделяются, это и временная занятость безработных граждан, общественные работы, трудоустройство подростков, стажировка их, трудоустройство инвалидов».
Добавим, что в регионе также разработан комплекс мероприятий по стимулированию и организации процесса добровольного переселения в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Речь идёт о квалифицированных специалистах и рабочих по профессиям, которые востребованы на региональном рынке труда. Для этих целей в областном бюджете запланировано ежегодное финансирование в размере 500 тысяч рублей.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!