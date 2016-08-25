День открытых дверей в службе занятости населения

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Ежегодно более двух тысяч безработных кировчан получают востребованные профессии в Учебном центре Службы занятости населения. На очередном Дне открытых дверей несколько человек приняли решение получить новую профессию.Аркадий Соболев по профессии - оператор котельных установок, приехал на учебу из Малмыжского района. Безработный - с октября прошлого года. Считает, что и после пятидесяти вполне реально освоить новую специальность.Надеются на это и другие кировчане, которые пришли в Учебный центр Службы занятости на День открытых дверей. Побывав в различных мастерских, 14 безработных приняли решение об обучении, причем, большинство выбрали профессии повара, швеи, крановщика и каменщика-печника.Профессиональное обучение безработных - одно из основных мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013-2020 годы", на реализацию которого областным Правительством ежегодно выделяется более 20 миллионов рублей.Добавим, что в регионе также разработан комплекс мероприятий по стимулированию и организации процесса добровольного переселения в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Речь идёт о квалифицированных специалистах и рабочих по профессиям, которые востребованы на региональном рынке труда. Для этих целей в областном бюджете запланировано ежегодное финансирование в размере 500 тысяч рублей.