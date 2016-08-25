ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

16 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.5918
EURO: 70.6718
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -18...-16°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

День открытых дверей в Службе занятости населения

Вчера, 20:45 | Просмотров: 83 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Ежегодно более двух тысяч безработных кировчан получают востребованные профессии в Учебном центре Службы занятости населения. На очередном Дне открытых дверей несколько человек приняли решение получить новую профессию.

Аркадий Соболев по профессии - оператор котельных установок, приехал на учебу из Малмыжского района. Безработный - с октября прошлого года. Считает, что и после пятидесяти вполне реально освоить новую специальность.

День открытых дверей в Службе занятости населенияАРКАДИЙ СОБОЛЕВ:
«Сейчас, чтобы найти работу, нужно в нужном направлении пройти обучение, которое востребовано, я выбрал - водитель погрузчика, считаю, что в дальнейшем я найду работу».

Надеются на это и другие кировчане, которые пришли в Учебный центр Службы занятости на День открытых дверей. Побывав в различных мастерских, 14 безработных приняли решение об обучении, причем, большинство выбрали профессии повара, швеи, крановщика и каменщика-печника.

День открытых дверей в Службе занятости населенияДМИТРИЙ КРОТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы реализуем такое важное направление нашей деятельности, как обеспечение квалифицированными кадрами экономики Кировской области, ежегодно обучение в Учебном центре проходят 2 тысячи безработных граждан, почему они стали безработными - на сегодняшний день имеют профессию, которая не востребована среди работодателей Кировской области».

Профессиональное обучение безработных - одно из основных мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013-2020 годы", на реализацию которого областным Правительством ежегодно выделяется более 20 миллионов рублей.

ДМИТРИЙ КРОТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мероприятия активной политики занятости, тоже на это значительные средства выделяются, это и временная занятость безработных граждан, общественные работы, трудоустройство подростков, стажировка их, трудоустройство инвалидов».

Добавим, что в регионе также разработан комплекс мероприятий по стимулированию и организации процесса добровольного переселения в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Речь идёт о квалифицированных специалистах и рабочих по профессиям, которые востребованы на региональном рынке труда. Для этих целей в областном бюджете запланировано ежегодное финансирование в размере 500 тысяч рублей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчане стали призёрами всероссийских соревнований по бочче.

20:50 15.02.2018


Кировчане стали призёрами всероссийских соревнований по бочче.

В пригороде Кирова прошёл первый этап чемпионата области по авторалли.

20:48 15.02.2018


В пригороде Кирова прошёл первый этап чемпионата области по авторалли.

Вятские Поляны впервые примут соревнования континентального уровня.

20:46 15.02.2018


Вятские Поляны впервые примут соревнования континентального уровня.

В Кировской области зарегистрирован новый случай бешенства.

20:43 15.02.2018


В Кировской области зарегистрирован новый случай бешенства.

Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

14:07 15.02.2018


Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки

12:26 15.02.2018


Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки

Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

12:12 15.02.2018


Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

Все новости

Вести. Кировская область

Состязания по туармингу собрали рекордное количество участников

20:46 15.02.2018


Состязания по туармингу собрали рекордное количество участников

День открытых дверей в Службе занятости населения

20:45 15.02.2018


День открытых дверей в Службе занятости населения

Кировские гиревики вернулись с первенства России

17:42 15.02.2018


Кировские гиревики вернулись с первенства России

Школьники области представили свои изделия на олимпиаде по технологии

17:41 15.02.2018


Школьники области представили свои изделия на олимпиаде по технологии

Жители поселка Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров

17:40 15.02.2018


Жители поселка Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

День открытых дверей в Учебном центре занятости

25.08.2016


День открытых дверей в Учебном центре занятости

День открытых дверей в Учебном центре ЦЗН

20.10.2016


День открытых дверей в Учебном центре ЦЗН

Итоги службы занятости

27.10.2016


Итоги службы занятости

День открытых дверей в службе занятости населения

30.01.2017


День открытых дверей в службе занятости населения

День профессий в учебном центре службы занятости

24.10.2014


День профессий в учебном центре службы занятости

Дни открытых дверей в центре занятости населения

20.04.2015


Дни открытых дверей в центре занятости населения

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх