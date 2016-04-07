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Новости / Общество

В России стартовала необычная акция "Благодарю"

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 91 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В России стартовала необычная акция "Благодарю". Более 50 тысяч открыток были отправлены по различным адресам. Одна из добрых открыток пришла в Киров и ждет своего адресата.

Эта акция для людей, которые однажды помогли выздороветь, осуществить мечту или просто поддержали словом в трудный момент. Всероссийская волна благодарности была запущена в октябре прошлого года в Сочи. С того момента страну и мир облетели более 50 тысяч открыток. Благодарность дойдет, даже если отправитель не знает точного адреса. Организаторы акции обещают, что разыщут получателя, где бы он ни был. В особенно сложных случаях - обращаются к телекомпаниям, чтобы привлечь к поискам жителей города.

- " Проня я так часто думаю о тебе", - эта открытка для Евпраксии Орловой из Кирова без индекса, номера дома и квартиры, пролетев почти тысячу километров уже так близка к своему адресату. Через друзей, знакомых и близких у каждого есть возможность стать звеном в цепочке тех, кому небезразлично, чтобы эта благодарность всё-таки нашла своего героя.

Сейчас самое время сказать кому-то "спасибо". Забрать свою "добрую открытку" Евпраксия Орлова может в редакции ГТРК "Вятка" по адресу Урицкого, 34, а все кировчане свою благодарность могут отправить в отделениях Почты России.


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