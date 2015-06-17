Депутаты Законодательного Собрания отмечены наградами

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В Кирове состоялось первое в этом году пленарное заседание областного заксобрания. А началось оно с награждения группы депутатов - за активную законотворческую и социальную работу.Награды были вручены от имени руководства Совета Федерации и полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе. Наша область участвует в большинстве окружных инициатив. Например, это проект "Мастерок", созданный для творческой самореализации детей-сирот, Молодежный форум "Иволга" и многие другие.