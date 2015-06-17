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Новости / Общество

Депутаты Законодательного Собрания отмечены наградами

Сегодня, 11:47 | Просмотров: 62 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове состоялось первое в этом году пленарное заседание областного заксобрания. А началось оно с награждения группы депутатов - за активную законотворческую и социальную работу.

Награды были вручены от имени руководства Совета Федерации и полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе. Наша область участвует в большинстве окружных инициатив. Например, это проект "Мастерок", созданный для творческой самореализации детей-сирот, Молодежный форум "Иволга" и многие другие.

Депутаты Законодательного Собрания отмечены наградамиВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Один из таких проектов - это слет поисковых отрядов. Мы понимаем, для того чтобы те поручения, которые Михаил Викторович Бабич дает субъектам для того, чтобы работу с молодежью организовать, требуется не только подготовка организационная. Требуются деньги. Для этого должны быть неравнодушные люди, которые помогают».


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