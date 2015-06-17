Депутаты Законодательного Собрания отмечены наградами
Награды были вручены от имени руководства Совета Федерации и полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе. Наша область участвует в большинстве окружных инициатив. Например, это проект "Мастерок", созданный для творческой самореализации детей-сирот, Молодежный форум "Иволга" и многие другие.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Один из таких проектов - это слет поисковых отрядов. Мы понимаем, для того чтобы те поручения, которые Михаил Викторович Бабич дает субъектам для того, чтобы работу с молодежью организовать, требуется не только подготовка организационная. Требуются деньги. Для этого должны быть неравнодушные люди, которые помогают».
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