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Новости / Общество

В Кирове ищут грабителя, который совершил нападение на салон связи на Щорса (ВИДЕО).

Вчера, 14:15 | Просмотров: 205 | Версия для печати
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Преступник зашел в салон около девяти часов вечера.
 
Лицо молодого человека было скрыто шарфом и капюшоном. Преступник наставил на сотрудника салона предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать все имеющиеся в кассе деньги.
 
Менеджер салона выполнил все его требования, и грабитель быстро скрылся с места преступления.
 
Его приметы: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 177-180 см. Неизвестный может представляться именем «Дмитрий» и возможно имеет шрам на лице.
 
Всех, кому что-либо известно о личности неизвестного, просят позвонить в полицию: т. 56-60-20, 56-20-08, 8-909-141-80-90 или 02.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области


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