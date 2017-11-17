В Кирове таксист ограбил своего пассажира.
Инцидент произошел вечером 15 февраля.
Полицейским патрулям поступила ориентировка на автомобиль КИА, водитель которого подозревался в открытом хищении сотового телефона у пассажира. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила разыскиваемый автомобиль на улице. Воровского.
В ходе беседы с водителем выяснилось, что он таксист и подвозил по заявке молодого человека. Когда такси приехало на указанный адрес, пассажир не расплатился за услугу. Тогда водитель забрал у молодого человека сотовый телефон и уехал.
Юноша обратился в полицию. Задержанного, 31-летнего водителя такси, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
по информации пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области
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