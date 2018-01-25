В Уржумском районе открыли ледовую переправу.

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Ледовая дорога была принята в с. Цепочкино Уржумского района.

Её грузоподъёмность составляет 25 тонн. Длина переправы 400 метров, ширина – 20 метра, толщина намороженного льда – 79 сантиметров.

Напомним, из планируемых 7 автомобильных переправ через реку Вятка шесть уже фукнционируют. Это ледовая дорога в с. Гоньба Малмыжского района, пгт. Лебяжье, д. Тюм-Тюм Уржумского района и г. Котельнич и с. Сорвижи Арбажского района, а также в с. Цепочкино Уржумского района.

В понедельник планируется открытие последней ледовой переправы в с. Вишкиль Котельничского района.