В микрорайоне «Озерки» в 2018 году начнется строительство детского сада.

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Об этом сообщила глава города Кирова Е.Ковалева на заседании общественного совета при ЦМА Первомайского района.

В 2018 году в Кирове планируется строительство 6 детских садов, в том числе - и в микрорайоне «Озерки». На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 690 млн рублей. Предполагается, что детский сад появится в районе улицы Торфяной. Половину мест в нем создадут для детей до трех лет.

Также в планах развития микрорайона и строительство школы. Работы ориентировочно запланированы на 2022 год. Решается вопрос и о ремонте дорожного полотна на улице Торфяной.

На встрече с главой города жители обсуждались вопросы охраны общественного порядка на территории микрорайонов ДСК и Озерки. В настоящее время в Коминтерновском имеется участковый пункт полиции, но в связи с расширением микрорайона сложилась необходимость в оборудовании дополнительного опорного пункта полиции.

Как было отмечено, сегодня подыскивают подходящее помещение. Одним из вариантов решения вопроса может стать нестационарный опорный пункт. Также рассматриваются варианты размещения пункта полиции в помещениях вновь строящихся домов.