Жители дома на Левитана обнаружили в подъезде колонию поганок

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Грибы посреди зимы. Жители 12-го дома по улице Левитана обнаружили на лестничной клетке небольшую колонию поганок.Вытянутую руку видно, но не дальше. Заходить приходится на ощупь. Из-за высокой влажности пол сгнил.Ходить приходится каждый день и не по разу. Светлана Шихова - мама двоих детей. Она рассказала, только в этом подъезде живут семь семей. Сгнивший пол в некоторых местах можно проткнуть пальцем. Прямо на деревянной лестнице растут грибы.В подъезде протекает крыша. Краска облупилась, штукатурка обваливается. Недавно, на Светлану Шихову в подъезде чуть не упало окно. Женщина уже неоднократно обращалась в свою управляющую компанию. Но действий, по ее словам, не последовало.Ближайшие недели ничего не изменится. Представители управляющей компании обещали встретиться с жильцами только в марте.Представители управляющей компании отметили, жильцы этого дома - добросовестные плательщики. Долгов за коммуналку у них нет.