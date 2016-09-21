Жители дома на Левитана обнаружили в подъезде колонию поганок
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дом "сталинского" типа, построен в сороковые года, еще пленными немцами. Подъезды находятся в плачевном состоянии. Ремонт здесь необходим, это становится понятно, сразу, как открываем дверь. Такое ощущение, что попали не в подъезд, а в парилку».
Вытянутую руку видно, но не дальше. Заходить приходится на ощупь. Из-за высокой влажности пол сгнил.
- Там оголенные трубы, вот вы там стоите. Это опасно.
- Тогда я перейду. Там оголенные трубы горячей воды. Вообще страшно ходить.
Ходить приходится каждый день и не по разу. Светлана Шихова - мама двоих детей. Она рассказала, только в этом подъезде живут семь семей. Сгнивший пол в некоторых местах можно проткнуть пальцем. Прямо на деревянной лестнице растут грибы.
- Поганочки?
- Ну, да. Поганочки. Можно шампиньоны выращивать.
В подъезде протекает крыша. Краска облупилась, штукатурка обваливается. Недавно, на Светлану Шихову в подъезде чуть не упало окно. Женщина уже неоднократно обращалась в свою управляющую компанию. Но действий, по ее словам, не последовало.
СВЕТЛАНА ШИХОВА:
«Вы в администрацию обращались? В надзорные...
- Да. По электронке я писала письмо. Оно сейчас у соседей. Они писали. Подписи с жильцов собирали».
Ближайшие недели ничего не изменится. Представители управляющей компании обещали встретиться с жильцами только в марте.
МИХАИЛ ХАРЛАМОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА МУП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА":
«На данный момент на лицевом счете дома денег нет. Соответственно у нас было запланировано собрание, оно будет проведено в начале марта. Собрание будет проведено, уже по результатам собрания можно будет сказать, будет что-то сделано или нет. Все работы осмечиваются. Людям предоставляются, люди уже сами принимают решение, что они согласны делать, что не согласны».
Представители управляющей компании отметили, жильцы этого дома - добросовестные плательщики. Долгов за коммуналку у них нет.
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