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В течение недели жители Кирова ощущали неприятные запахи неизвестного происхождения. Проверку атмосферного воздуха провели как в Роспотребнадзоре, так и в центре мониторинга окружающей среды. Когда можно будет вдохнуть полной грудью узнал Иван Швецов.В начале недели специалисты кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили, что в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия из-за антициклона. Температура воздуха у земли стала намного ниже, чем в нескольких десятках метров над её поверхностью. Такая аномалия называется температурной инверсией. Именно из-за неё, выхлопные газы от машин, дым от труб и другие выбросы в атмосферу не поднимаются вверх, как обычно, а скапливаются у земли. Отсюда и запахи. Но скоро все закончится.Во время действия температурной аномалии некоторым предприятиям было рекомендовано уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.По жалобам кировчан на запахи в Роспотребнадзоре провели проверки воздуха.И всё же, иногда нос - лучший индикатор того, загрязнён воздух или нет. Как бы специалисты не утверждали, что ПДК во время аномалии не были превышены, люди в Кирове всё равно ощущают периодически неприятный запах, и хотят, чтобы его причины были устранены.