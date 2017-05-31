В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

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Возле урочища Малые Дубравы охотоведы обнаружили стаю волков, в которой насчитывалось 6 хищников.

В лесу были замечены лоси и кабаны, поэтому хищники задержались в лесном массиве, что и позволило организовать на них облаву.

Охотники под руководством районных инспекторов «Центра охраны и использования животного мира» «офлажили» стаю и приступили к облавной охоте. Сначала бригаде удалось добыть взрослую волчицу.

Спустя несколько дней стаю сновали и «офлажили». Добычей охотников стали ещё три волчицы. Из загона сумели выскочить матёрый самец и молодой волк.

Добавим, что во время охоты были обнаружены останки 2 лосей и 2 кабанов. Все животные стали жертвами волчьей стаи.

Охотники, добывшие волков, получили право участвовать в льготном распределении разрешений на добычу лося, кабана и медведя в общедоступных охотничьих угодьях Верхошижемского района.

Вcего с начала года в районе были добыты 7 волков.



Фото министерства охраны окружающей среды Кировской области