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Новости / Общество

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

Вчера, 15:30 | Просмотров: 418 | Версия для печати
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Возле урочища Малые Дубравы охотоведы обнаружили стаю волков, в которой насчитывалось 6 хищников.
 
В лесу были замечены лоси и кабаны, поэтому хищники задержались в лесном массиве, что и позволило организовать на них облаву.
 
Охотники под руководством районных инспекторов «Центра охраны и использования животного мира» «офлажили» стаю и приступили к облавной охоте. Сначала бригаде удалось добыть взрослую волчицу.
 
Спустя несколько дней стаю сновали и «офлажили». Добычей охотников стали ещё три волчицы. Из загона сумели выскочить матёрый самец и молодой волк.
 
Добавим, что во время охоты были обнаружены останки 2 лосей и 2 кабанов. Все животные стали жертвами волчьей стаи.
 
Охотники, добывшие волков, получили право участвовать в льготном распределении разрешений на добычу лося, кабана и медведя в общедоступных охотничьих угодьях Верхошижемского района.
 
Вcего с начала года в районе были добыты 7 волков.

Фото министерства охраны окружающей среды Кировской области


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