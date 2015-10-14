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Новости / Общество

Житель Котельнича «подарил» другу пакетик "спайса" и получил 5 лет колонии за сбыт наркосредств.

Вчера, 15:49 | Просмотров: 246 | Версия для печати
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В мае 2017 года житель Котельнича, будучи в Кирове, решил по интернету приобрести для себя синтетический наркотик, известный в узких кругах как «Скорость».
 
Сделать заказ он попросил своего друга, который в это время находился в Котельниче.
 
Вскоре молодой человек получил смс с адресом «закладки». Но найти тайник в большом Кирове не смог. В итоге молодой человек вновь обратился за помощью к своему безотказному другу.
 
Он попросил съездить с ним в Киров и вместе поискать закладку. Друг согласился, в итоге закладка была найдена.
 
На обратном пути в Котельнич молодой человек обнаружил, что вместе со "скоростью" наркоторговцы положили ему бонус - пакетик "спайса". Недолго думая, он подарил его другу, который уже не раз ему помог. Друг принял дар и часть пакетика выкурил по дороге домой.
 
При подъезде к Котельничу их автомобиль остановили полицейские и обнаружили оставшуюся часть наркотика. И тут выяснилось, что подарок или безвозмездная передача наркотического средства, согласно действующему законодательству, является его сбытом и предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
 
При назначении наказания суд учел массу смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у молодого человека малолетнего ребенка.
 
В итоге жителю Котельнича определили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.


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