В городе прошел рейд по наружной рекламе
В зоне особого внимания - Октябрьский проспект. На первый взгляд, выглядит, словно новогодняя елка: наружная реклама пестрит всевозможными красками. А, согласно новому пункту 12.1 в правилах внешнего благоустройства, должна быть выдержана единая цветовая гамма, которая не нарушает архитектурный стиль зданий. В документе четко прописано, и каких размеров должны быть баннеры и какие требования к ним предъявляются.
СТАНИСЛАВ КОВАЛЕНКО, СПЕЦИАЛИСТ МКУ "ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА":
«Относительно рекламы: запрещено перекрывать окна, потому что это источник света, а еще это архитектурная деталь здания. А архитектура города - прежде всего».
Рейды на соблюдение этих правил, представители Муниципального контроля проводят ежедневно. Только в прошлом году инспекторами территориального управления Ленинского района было выявлено 95 нарушений. 78 из них предприниматели вовремя устранили. Всех, кто проигнорировал предписания, пришлось привлечь к административной ответственности.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«На ИП штрафы до 50 тысяч рублей, на юрлицо - до 200 тысяч рублей. Думаю, никакая наружная информация не стоит таких денег. Прежде, чем что-то изготовить, отнестись ответственно к данному вопросу».
Специалисты призывают предпринимателей внимательно изучить правила внешнего благоустройства, чтобы не нарушать их. Это касается и изготовителей средств наружной информации, которые также могут предупреждать заказчиков о противоречиях с "рекламным" законом.
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