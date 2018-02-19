В городе прошел рейд по наружной рекламе

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"Калейдоскоп" из разнородных вывесок. В ходе очередного рейда члены "Муниципального контроля" выявили ряд нарушений правил внешнего благоустройства по размещению наружной рекламы предпринимателями.В зоне особого внимания - Октябрьский проспект. На первый взгляд, выглядит, словно новогодняя елка: наружная реклама пестрит всевозможными красками. А, согласно новому пункту 12.1 в правилах внешнего благоустройства, должна быть выдержана единая цветовая гамма, которая не нарушает архитектурный стиль зданий. В документе четко прописано, и каких размеров должны быть баннеры и какие требования к ним предъявляются.Рейды на соблюдение этих правил, представители Муниципального контроля проводят ежедневно. Только в прошлом году инспекторами территориального управления Ленинского района было выявлено 95 нарушений. 78 из них предприниматели вовремя устранили. Всех, кто проигнорировал предписания, пришлось привлечь к административной ответственности.Специалисты призывают предпринимателей внимательно изучить правила внешнего благоустройства, чтобы не нарушать их. Это касается и изготовителей средств наружной информации, которые также могут предупреждать заказчиков о противоречиях с "рекламным" законом.