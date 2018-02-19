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Новости / Общество

В городе прошел рейд по наружной рекламе

Сегодня, 11:48 | Просмотров: 46 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Калейдоскоп" из разнородных вывесок. В ходе очередного рейда члены "Муниципального контроля" выявили ряд нарушений правил внешнего благоустройства по размещению наружной рекламы предпринимателями.

В зоне особого внимания - Октябрьский проспект. На первый взгляд, выглядит, словно новогодняя елка: наружная реклама пестрит всевозможными красками. А, согласно новому пункту 12.1 в правилах внешнего благоустройства, должна быть выдержана единая цветовая гамма, которая не нарушает архитектурный стиль зданий. В документе четко прописано, и каких размеров должны быть баннеры и какие требования к ним предъявляются.

В городе прошел рейд по наружной рекламеСТАНИСЛАВ КОВАЛЕНКО, СПЕЦИАЛИСТ МКУ "ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА":
«Относительно рекламы: запрещено перекрывать окна, потому что это источник света, а еще это архитектурная деталь здания. А архитектура города - прежде всего».

Рейды на соблюдение этих правил, представители Муниципального контроля проводят ежедневно. Только в прошлом году инспекторами территориального управления Ленинского района было выявлено 95 нарушений. 78 из них предприниматели вовремя устранили. Всех, кто проигнорировал предписания, пришлось привлечь к административной ответственности.

В городе прошел рейд по наружной рекламеОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«На ИП штрафы до 50 тысяч рублей, на юрлицо - до 200 тысяч рублей. Думаю, никакая наружная информация не стоит таких денег. Прежде, чем что-то изготовить, отнестись ответственно к данному вопросу».

Специалисты призывают предпринимателей внимательно изучить правила внешнего благоустройства, чтобы не нарушать их. Это касается и изготовителей средств наружной информации, которые также могут предупреждать заказчиков о противоречиях с "рекламным" законом.


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