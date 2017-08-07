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В Кировской области большая часть ДТП происходит с участием пешеходов

Вчера, 15:21 | Просмотров: 127 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кировской области большая часть ДТП происходит с участием пешеходов. Только за две недели февраля в регионе было совершено 27 наездов на тех, кто переходил дорогу. Нередко вина лежит на самих пешеходах. Проблема актуальна и для областного центра.

- Подходим сюда.

Перейти дорогу в неположенном месте, где плотное движение, да еще и прямо перед машиной ДПС. Этот мужчина решил рискнуть. Теперь приходится объясняться с полицией.

- Трудно дойти до пешеходного перехода?
- Не трудно.
- А в чем проблема?
- Виноват.

Нарушителя приглашают для составления протокола в полицейскую машину. Инспектору не позавидуешь. Только проведешь беседу с одним нерадивым пешеходом, как тут же появляется следующий нарушитель.

- Штраф знаете, какой за это предусмотрен?
- 500 рублей.
- 500 рублей!?
- 500 рублей, совершенно верно.

Коневский рынок - место оживленное. Ежедневно его посещают сотни кировчан. Менее чем в пятидесяти метрах отсюда находится подземный пешеходный переход. Пройти лишние несколько метров некоторым просто-напросто недосуг.

В Кировской области большая часть ДТП происходит с участием пешеходовАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Небольшой участок улицы Конева, здесь 300-400 метров. На этом отрезке три пешеходных перехода. Однако некоторым горожанам и этого не хватает. Они продолжают переходить улицу в неположенном месте».

Всего за две недели на дорогах области пострадали почти 30 человек. По статистике, больше половины ДТП в регионе происходит с участием пешеходов. Не редко пострадавшие сами виноваты в сложившейся ситуации.

МИХАИЛВ Кировской области большая часть ДТП происходит с участием пешеходов КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Можно наблюдать, как люди переходят проезжую часть, несмотря, по сторонам совершенно. Не только на пешеходном переходе, но и в неположенном месте. Многие переходят дорогу, надев капюшон на голову, не видя ничего вокруг. Кто-то слушает музыку. Эти факторы, они рассеивают внимание человека, и он не может должным образом контролировать ситуацию и своевременно обнаружить опасность».

За такое поведение пешеходы платят своим здоровьем. Не сладко приходится и водителям, которые не успели вовремя среагировать на нарушителя. ГИБДД Кировской области призывает жителей региона быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге и переходить ее только в разрешенном месте.


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