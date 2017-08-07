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В Кировской области большая часть ДТП происходит с участием пешеходов. Только за две недели февраля в регионе было совершено 27 наездов на тех, кто переходил дорогу. Нередко вина лежит на самих пешеходах. Проблема актуальна и для областного центра.Перейти дорогу в неположенном месте, где плотное движение, да еще и прямо перед машиной ДПС. Этот мужчина решил рискнуть. Теперь приходится объясняться с полицией.Нарушителя приглашают для составления протокола в полицейскую машину. Инспектору не позавидуешь. Только проведешь беседу с одним нерадивым пешеходом, как тут же появляется следующий нарушитель.Коневский рынок - место оживленное. Ежедневно его посещают сотни кировчан. Менее чем в пятидесяти метрах отсюда находится подземный пешеходный переход. Пройти лишние несколько метров некоторым просто-напросто недосуг.Всего за две недели на дорогах области пострадали почти 30 человек. По статистике, больше половины ДТП в регионе происходит с участием пешеходов. Не редко пострадавшие сами виноваты в сложившейся ситуации.За такое поведение пешеходы платят своим здоровьем. Не сладко приходится и водителям, которые не успели вовремя среагировать на нарушителя. ГИБДД Кировской области призывает жителей региона быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге и переходить ее только в разрешенном месте.