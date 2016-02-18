ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

20 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.3438
EURO: 69.9001
Погода в городе Кирове:
ночью:  -12...-10°C
утром:  -10...-8°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове отметили День российских студенческих отрядов

Вчера, 17:41 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
17 февраля бойцы студенческих отрядов по всей стране отметили свой праздник. В Кирове торжественные мероприятия, посвященные Дню студотрядов, прошли во Дворце культуры железнодорожников.

Кировское региональное отделение организации "Российские студенческие отряды" насчитывает около двух тысяч бойцов. Молодые люди работают проводниками, вожатыми, строителями. В области активно стало развиваться направление медицинских студотрядов. Гордятся кировчане и тем, что они вносят вклад в строительство важных объектов на территории страны.

В Кирове отметили День российских студенческих отрядов ИЛЬЯ МАЛАХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас ребята работают на космодроме "Восточный", на объектах электросетевого комплекса "Кировэнерго". Всероссийский детский центр "Орленок", всероссийский студенческий отряд "Дельфин". Мы работаем, показываем марку и нас ценят за это».

Крупнейшим проектом кировского отделения РСО является "Снежный десант". Волонтеры зимой отправляются в населенные пункты, где оказывают шефскую помощь ветеранам войны и пенсионерам. В программу десанта также входит проведение спортивных состязаний с сельской молодежью и организация концертов для местного населения. В этом году участниками проекта стали более 150 студентов вузов и сузов Кировской области.

В Кирове отметили День российских студенческих отрядов ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Студенческие отряды должны быть и существовать на территории страны. Вся работа ребят базируется именно в учебных заведениях. А это государственные либо муниципальные образовательные организации. Поэтому, вся поддержка отсюда и начинает и вырастать».

Размах стройотрядовского движения напрямую зависит от объема работ. Чем ее больше, тем шире ряды желающих не сидеть без дела летом. И каждый трудовой семестр оставляют у них приятные воспоминания и положительные эмоции.

В Кирове отметили День российских студенческих отрядов МАРГАРИТА ШИБАЕВА, БОЕЦ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА:
«Я получаю кайф от людей, с которыми я общаюсь, от работы. Но основное это люди. Люди, которые помогают развиваться и вообще это большой опыт для жизни».

Кроме творческих номеров, в ходе прошедшего праздничного мероприятия состоялось награждение лучших бойцов и ветеранов студенческих отрядов. Почетными грамотами правительства области были отмечены и активные участники социально значимых проектов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировский лыжник стал серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

12:57 18.02.2018


Кировский лыжник стал серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Житель Котельнича «подарил» другу пакетик "спайса" и получил 5 лет колонии за сбыт наркосредств.

15:49 17.02.2018


Житель Котельнича «подарил» другу пакетик "спайса" и получил 5 лет колонии за сбыт наркосредств.

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

15:30 17.02.2018


В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

Воспитанница кирово-чепецкого хоккея провела свой первый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане.

15:37 16.02.2018


Воспитанница кирово-чепецкого хоккея провела свой первый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане.

В микрорайоне «Озерки» в 2018 году начнется строительство детского сада.

15:28 16.02.2018


В микрорайоне «Озерки» в 2018 году начнется строительство детского сада.

В п. Песковка в подполье частного дома нашли тело пропавшего без вести 28-летнего местного жителя.

15:08 16.02.2018


В п. Песковка в подполье частного дома нашли тело пропавшего без вести 28-летнего местного жителя.

В Уржумском районе открыли ледовую переправу.

14:49 16.02.2018


В Уржумском районе открыли ледовую переправу.

Все новости

Вести. Кировская область

В Вятских Полянах пройдет финал чемпионата Европы по мотогонкам на льду

20:46 19.02.2018


В Вятских Полянах пройдет финал чемпионата Европы по мотогонкам на льду

В Кирове прошел семинар «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта»

20:45 19.02.2018


В Кирове прошел семинар «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта»

В Кирове отметили День российских студенческих отрядов

17:41 19.02.2018


В Кирове отметили День российских студенческих отрядов

В администрации города подвели очередные итоги очистки улиц

17:40 19.02.2018


В администрации города подвели очередные итоги очистки улиц

В Кировской области большая часть ДТП происходит с участием пешеходов

15:21 19.02.2018


В Кировской области большая часть ДТП происходит с участием пешеходов

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

День Российских студенческих отрядов

18.02.2016


День Российских студенческих отрядов

В регионе высадился «Снежный десант»

02.02.2018


В регионе высадился «Снежный десант»

Студенческие отряды

06.05.2011


Студенческие отряды

У российских студенческих отрядов появился свой праздник.

24.02.2015


У российских студенческих отрядов появился свой праздник.

Студенческие отряды

26.05.2009


Студенческие отряды

Бал-маскарад студенческих отрядов

23.12.2015


Бал-маскарад студенческих отрядов

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх