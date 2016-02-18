В Кирове отметили День российских студенческих отрядов

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17 февраля бойцы студенческих отрядов по всей стране отметили свой праздник. В Кирове торжественные мероприятия, посвященные Дню студотрядов, прошли во Дворце культуры железнодорожников.Кировское региональное отделение организации "Российские студенческие отряды" насчитывает около двух тысяч бойцов. Молодые люди работают проводниками, вожатыми, строителями. В области активно стало развиваться направление медицинских студотрядов. Гордятся кировчане и тем, что они вносят вклад в строительство важных объектов на территории страны.Крупнейшим проектом кировского отделения РСО является "Снежный десант". Волонтеры зимой отправляются в населенные пункты, где оказывают шефскую помощь ветеранам войны и пенсионерам. В программу десанта также входит проведение спортивных состязаний с сельской молодежью и организация концертов для местного населения. В этом году участниками проекта стали более 150 студентов вузов и сузов Кировской области.Размах стройотрядовского движения напрямую зависит от объема работ. Чем ее больше, тем шире ряды желающих не сидеть без дела летом. И каждый трудовой семестр оставляют у них приятные воспоминания и положительные эмоции.Кроме творческих номеров, в ходе прошедшего праздничного мероприятия состоялось награждение лучших бойцов и ветеранов студенческих отрядов. Почетными грамотами правительства области были отмечены и активные участники социально значимых проектов.