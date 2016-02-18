В Кирове отметили День российских студенческих отрядов
Кировское региональное отделение организации "Российские студенческие отряды" насчитывает около двух тысяч бойцов. Молодые люди работают проводниками, вожатыми, строителями. В области активно стало развиваться направление медицинских студотрядов. Гордятся кировчане и тем, что они вносят вклад в строительство важных объектов на территории страны.
ИЛЬЯ МАЛАХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас ребята работают на космодроме "Восточный", на объектах электросетевого комплекса "Кировэнерго". Всероссийский детский центр "Орленок", всероссийский студенческий отряд "Дельфин". Мы работаем, показываем марку и нас ценят за это».
Крупнейшим проектом кировского отделения РСО является "Снежный десант". Волонтеры зимой отправляются в населенные пункты, где оказывают шефскую помощь ветеранам войны и пенсионерам. В программу десанта также входит проведение спортивных состязаний с сельской молодежью и организация концертов для местного населения. В этом году участниками проекта стали более 150 студентов вузов и сузов Кировской области.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Студенческие отряды должны быть и существовать на территории страны. Вся работа ребят базируется именно в учебных заведениях. А это государственные либо муниципальные образовательные организации. Поэтому, вся поддержка отсюда и начинает и вырастать».
Размах стройотрядовского движения напрямую зависит от объема работ. Чем ее больше, тем шире ряды желающих не сидеть без дела летом. И каждый трудовой семестр оставляют у них приятные воспоминания и положительные эмоции.
МАРГАРИТА ШИБАЕВА, БОЕЦ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА:
«Я получаю кайф от людей, с которыми я общаюсь, от работы. Но основное это люди. Люди, которые помогают развиваться и вообще это большой опыт для жизни».
Кроме творческих номеров, в ходе прошедшего праздничного мероприятия состоялось награждение лучших бойцов и ветеранов студенческих отрядов. Почетными грамотами правительства области были отмечены и активные участники социально значимых проектов.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!