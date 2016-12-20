В Кирове прошел семинар «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта»
"Творческие мастерские" Центра "Дорогою добра" призваны подготовить детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития к взрослой жизни. Проведение таких занятий стало возможным благодаря президентскому гранту. Еще один проект-победитель прошлого года «Мы все свои» вовлекает волонтёров «серебряного» возраста в работу первичных организаций общества инвалидов.
ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КООООО "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ":
«Второй и третий семинар - уже пошли вопросы, и конкретные, и в целом по работе, у людей появился интерес, они сами спрашивают, когда будет следующий семинар, чтобы мы могли спланировать свой график, они спрашивают, какая будет тема на следующем семинаре, что нам почитать, куда нам сходить».
Содействие общественным объединениям в их участии в федеральных грантовых конкурсах оказывает правительство области.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018 году по рекомендации Фонда мы будем взаимодействовать с победителями конкурсов президентских грантов 2017 года для оказания организационной поддержки в реализации их проектов. Все проекты значимы, они получили одобрение экспертов Фонда президентских грантов, мы надеемся, что каждый из них внесет вклад в решение самых насущных проблем Кировской области».
По итогам конкурса прошлого года число победителей выросло вдвое. Однако, это всего лишь пятая часть от всех поданных кировскими НКО заявок. В Фонде президентских грантов уверены, что поддержку могут получить гораздо больше проектов.
ВЛАДИМИР ТАТАРИНОВ, СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ (МОСКВА):
«Я видел, что много некоммерческих организаций зарегистрировались у нас на сайте, начали делать проекты, но не подали, мне кажется, они еще не уверены в своих силах, задача - чтобы они приняли участие в конкурсе, даже если в первом конкурсе этого года они не получат поддержки, можно будет поработать над ошибками и победить во втором».
И участники обучающего семинара смогли познакомиться с системой экспертизы, разобраться в особенностях оценки, а также узнать о возможности реализации проектов в малых городах и селах.
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