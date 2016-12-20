В Кирове прошел семинар «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта»

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Сегодня в Кирове прошел обучающий семинар «Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта». Валентина Палкина на примере прошлогодних победителей разбиралась, что нужно для успеха в конкурсе."Творческие мастерские" Центра "Дорогою добра" призваны подготовить детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития к взрослой жизни. Проведение таких занятий стало возможным благодаря президентскому гранту. Еще один проект-победитель прошлого года «Мы все свои» вовлекает волонтёров «серебряного» возраста в работу первичных организаций общества инвалидов.Содействие общественным объединениям в их участии в федеральных грантовых конкурсах оказывает правительство области.По итогам конкурса прошлого года число победителей выросло вдвое. Однако, это всего лишь пятая часть от всех поданных кировскими НКО заявок. В Фонде президентских грантов уверены, что поддержку могут получить гораздо больше проектов.И участники обучающего семинара смогли познакомиться с системой экспертизы, разобраться в особенностях оценки, а также узнать о возможности реализации проектов в малых городах и селах.