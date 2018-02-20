Нетрезвого кировчанина ограбила попутчица по такси.

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Начиналось все достаточно романтично. Житель Кирова, 1974 г.р., познакомился с девушкой.

После встречи они решили на одном такси разъехаться по домам. Когда автомобиль приехал по адресу мужчины, он не смог расплатиться с водителем в машине и предложил подняться в его квартиру и передать деньги там.

Водитель согласился, и вместе с ними в квартиру вошла и новая знакомая пассажира. Пока мужчина расплачивался с таксистом, женщина почему-то решила взять ноутбук своего нового приятеля.

Мужчина помешать столь неожиданном ограблению не смог ввиду своего нетрезвого состояния.

В результате проведенных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность злоумышленницы. 28-летняя неработающая кировчанка созналась в содеянном и сообщила, что сдала ноутбук в ломбард.

В отношении подозреваемой дознавателем УМВД России по г. Кирову возбуждено уголовное дело по статье 161 УК России «Грабеж».

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области