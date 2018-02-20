В Мурашинском районе сотрудник ГИБДД выдавал водительские права за взятку.
Бывший сотрудник ГИБДД УМВД России по Кировской области обвиняется по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
По версии следствия, бывший инспектор РЭГ ГИБДД МО МВД России «Мурашинский» в течение нескольких лет принимал теоретические и практические экзамены без их фактической сдачи и выдавал водительские удостоверения за денежное вознаграждение.
Один из таких эпизодов был зафиксирован в сентябре 2016 года. За выдачу прав без сдачи экзамена инспектор получил через посредника взятку в размере 15 тысяч рублей.
Всего в ходе расследования уголовного дела сотрудниками СУ СК РФ по Кировской области было установлено 4 преступных эпизода получения взяток на общую сумму 50 тысяч рублей.
Обвиняемый вину признал, в настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения с последующий направлением в суд, где будет рассмотрено по существу. Оперативное сопровождение ОСБ УМВД России по Кировской области.
по информации СУ СКР по Кировской области
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