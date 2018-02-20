В Мурашинском районе сотрудник ГИБДД выдавал водительские права за взятку.

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Бывший сотрудник ГИБДД УМВД России по Кировской области обвиняется по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, бывший инспектор РЭГ ГИБДД МО МВД России «Мурашинский» в течение нескольких лет принимал теоретические и практические экзамены без их фактической сдачи и выдавал водительские удостоверения за денежное вознаграждение.

Один из таких эпизодов был зафиксирован в сентябре 2016 года. За выдачу прав без сдачи экзамена инспектор получил через посредника взятку в размере 15 тысяч рублей.

Всего в ходе расследования уголовного дела сотрудниками СУ СК РФ по Кировской области было установлено 4 преступных эпизода получения взяток на общую сумму 50 тысяч рублей.

Обвиняемый вину признал, в настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения с последующий направлением в суд, где будет рассмотрено по существу. Оперативное сопровождение ОСБ УМВД России по Кировской области.

по информации СУ СКР по Кировской области