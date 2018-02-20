Бывшего главного инженера кировской дистанции пути филиала ОАО «РЖД» за взятку отштрафовали на 2,5 млн рублей.

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55-летний бывший главный инженер Кировской дистанции пути филиала ОАО «РЖД» признали виновным в получении взятки в крупном размере.

В судебном заседании было установлено, что осуждённый получил 200 тыс. рублей за согласование проектно-сметной документации по монтажу электрического кабеля на железнодорожном путепроводе.

При получении взятки мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

Суд, с учетом наличия смягчающих обстоятельства, положительных характеристик, устойчивых социальных и семейных связей, назначил наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области