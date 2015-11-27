Зам. руководителя УФСИН по Кировской области Сергей Поздеев назначен начальником СИЗО "Матросская тишина".

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Коллективу СИЗО нового начальника представили 19 февраля.

Ранее Сергей Поздеев курировал оперативно-режимную работу в должности заместителя руководителя УФСИН по Кировской области.

На представлении нового руководителя СИЗО "Матросская тишина" руководитель УФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз, заявил: "Я надеюсь, что он (Сергей Поздеев) сможет сформировать рабочий коллектив, потому что очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент. Мы его поддержим в назначении людей на должности для того, чтобы и далее СИЗО ("Матросская Тишина") шел по пути перспективного развития и становился одним из ведущих изоляторов нашей страны".

Прежний руководитель СИЗО Владимир Клочек вышел на пенсию на фоне скандала с VIP-камерами, которые выявили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Напомним, СИЗО "Матросская Тишина" - один из трех крупнейших СИЗО столицы наряду с "Бутыркой" (СИЗО-2 УФСИН по Москве) и СИЗО-4 в столичном районе Южное Медведково. Оно рассчитано на содержание 1639 заключенных.