В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

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Уникальный трофей добыла бригада волчатников Немского района под руководством Н. Чуданова в результате облавной охоты.

Темная окраска меха нетипична для волков, которые обитают в Кировской области. Но специалисты подтвердили, что добытый хищник - именно волк, а не гибрид волка и собаки.

Добавим, что места добычи всех волков на территории области наносятся на специальные слои областного портала «ГИС Экология» www.eco.geokirov.ru в разделе «Охотничий мониторинг».

За последние пять лет в Кировской области было добыто почти 1100 волков. В 2017 году внимание к проведению мероприятий по сокращению численности волков в области до оптимальных размеров было усилено.

В 2018 году в районах, где отмечено появление волков вблизи населенных пунктов, принимаются меры по активизации борьбы с хищниками.