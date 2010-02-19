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Новости / Общество

Патриотический урок мужества в Оричах

Вчера, 17:40 | Просмотров: 156 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кировской области на этой неделе проходят «уроки мужества». Регион принимает участие во всероссийской патриотической акции, приуроченной ко Дню защитников Отечества. По поручению Михаила Бабича в Приволжье школьники могут увидеть фильм-легенду «Офицеры». На киносеансе в Оричевском районе побывала Лариса Добриянова.

"Да, товарищ командир. Японская армия продолжает обстрел. Прижали китайцев к реке и обрабатывают. Они бы давно прорвались, если бы не раненый. Есть! Есть товарищ командующий! Принято решение помочь китайским товарищам".

Это фрагменты оригинальной картины «Офицеры», вышедшей на советские экраны в 1971 году.

Дебютный фильм режиссера Владимира Рогового навсегда вошел в историю отечественного кинематографа, как ярчайший памятник образования и развития современных вооруженных сил. Сегодня дети смотрят его в цвете, что углубляет их восприятие описываемых событий и основной темы киноленты.

Патриотический урок мужества в Оричах ДАНИЛ ПАНАГУШИН:
Тему русского человека. Насколько он отважен. На что он может пойти, ради свой Родины.
- А на что русский человек готов пойти ради своей Родины?
- Можно сказать на все. Он все может сделать только для того, чтобы сохранить честь своей страны.

Патриотический урок мужества в Оричах ЕВА КОЛЕГОВА:
«С одной стороны сложно, но с другой стороны это очень для меня полезно, как для человека, как для личности. Поэтому, я хочу, чтобы такие же чувства как я испытывали все сидящие в этом зале. Потому что событие действительно великое. О нем нужно говорить. О нем не должны забывать».
 
Именно на то, чтобы дети не забывали, любили и защищали Родину, было направлено это мероприятие. По словам организаторов, уроки мужества, проводимые в минувшие годы, уже принесли свои результаты.

Патриотический урок мужества в Оричах МАРИНА КРАСНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА:
«Когда перед глазами у ребят живой пример того, что есть такая профессия Родину защищать, это как раз подвигает их на выбор военной профессии. По примеру прошлых лет, мы видим, что сегодня у нас увеличился набор в военные ВУЗы, по нашим школам».
 
Однако, основной задачей, патриотических уроков является не привлечение в ряды вооруженных сил новых бойцов. В первую очередь организаторы пытаются воспитать чувство любви к Родине, уважения к профессии и развить понимание чувства ответственности и долга перед Родной страной. А еще напомнить о войне и сделать так, чтобы она не повторилась никогда.

Патриотический урок мужества в Оричах АНДРЕЙ ЖОЛОБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА:
«Война — это всегда, конечно, страшно. Потери. Горе. Поэтому, конечно же, чтобы этого ни чего не было. И мы уже возродили наши вооруженные силы. Чем крепче армия, тем враг, так, скажем, побоится на нас нападать».

Патриотическая акция организована в рамках проекта ПФО «Герои Отечества», смысл которого заключается в помощи участникам военных конфликтов.


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