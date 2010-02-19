Патриотический урок мужества в Оричах

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В Кировской области на этой неделе проходят «уроки мужества». Регион принимает участие во всероссийской патриотической акции, приуроченной ко Дню защитников Отечества. По поручению Михаила Бабича в Приволжье школьники могут увидеть фильм-легенду «Офицеры». На киносеансе в Оричевском районе побывала Лариса Добриянова.Это фрагменты оригинальной картины «Офицеры», вышедшей на советские экраны в 1971 году.Дебютный фильм режиссера Владимира Рогового навсегда вошел в историю отечественного кинематографа, как ярчайший памятник образования и развития современных вооруженных сил. Сегодня дети смотрят его в цвете, что углубляет их восприятие описываемых событий и основной темы киноленты.Именно на то, чтобы дети не забывали, любили и защищали Родину, было направлено это мероприятие. По словам организаторов, уроки мужества, проводимые в минувшие годы, уже принесли свои результаты.Однако, основной задачей, патриотических уроков является не привлечение в ряды вооруженных сил новых бойцов. В первую очередь организаторы пытаются воспитать чувство любви к Родине, уважения к профессии и развить понимание чувства ответственности и долга перед Родной страной. А еще напомнить о войне и сделать так, чтобы она не повторилась никогда.Патриотическая акция организована в рамках проекта ПФО «Герои Отечества», смысл которого заключается в помощи участникам военных конфликтов.