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Выставка техники из прошлого в областном краеведческом музее

Вчера, 17:44 | Просмотров: 116 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Нам сложно представить свою жизнь без гаджетов. И техника настолько быстро обновляется, что приборы 19 и 20 веков уже стали раритетами. В областном краеведческом музее сегодня можно не только увидеть, но и попробовать в действии технику из прошлого.
 
 
Выставка техники из прошлого в областном краеведческом музееЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Мы все уже привыкли к клавиатуре, где моментально появляется буква на экране. Здесь, на механической печатной машинке, для этого нужно приложить усилия».
 
 
Попробовать напечатать текст на приборе, который на протяжении многих десятилетий считался основным рабочим инструментом писателей, философов и журналистов; набрать номер телефона на дисковом аппарате; посмотреть диафильмы - все это возможно в интерактивной зоне выставки "Техника на грани фантастики".

Выставка техники из прошлого в областном краеведческом музееАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Образцы старинных телевизоров напомнят старшему поколению те времена, когда вокруг экрана собирались все соседи. Первые телевизоры 30-40 годов были совсем не похожи на современные и стоили невероятных денег».
 
 
В экспозиции представлены и редкие образцы фотоаппаратов. Инсталляция позволяет побывать в фотостудии первой половины 20 века. Здесь уже на современный смартфон можно сделать селфи на память. Также выставка знакомит с принципами работы фотоаппаратуры при создании снимков. Среди музыкальной техники взгляд приковывает уникальный электронный аккордеон "Космос".

ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Выпущен он в Кирове на предприятии. Таких всего 5 штук по стране. Это и электроорган, и барабанная установка, и аккордеон».
 
 
Раритетная микроволновая печь, тостер, первые утюги и много другое, чем пользовались два века ранее. Познакомиться с выставкой можно в Кировском областном краеведческом музее до мая.


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