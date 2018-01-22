Небезопасное катание с горок у диорамы

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«Хочу обратить внимание, что пруд практически не замерзает, это открытый водоем. Обращаемся ко всем жителям, к родителям, чтобы следили за детьми, а так же провели беседу, где можно кататься, а где нельзя и лучше кататься на специально отведенных площадках».

- Дети пускай катаются, но надо обеспечить им безопасность - создать достойное ограждение.

«Рекомендуем на лед не выходить. Если решили с детьми покормить уток, делать это лучше с берега, вдали от кромки, не выходя на лед».

Кировчане продолжают кататься на ватрушках в овраге у Диорамы. И это несмотря на все предупреждения об опасности. Чтобы предотвратить несчастные случае городским властям пришлось натянуть сетку у пруда.Овраг у Диорамы в течение всей зимы пользовался у кировчан большой популярностью. Здесь катаются в основном дети на ледянках и ватрушках. При этом никто не обращает внимание на предупреждающие об опасности таблички. А зря - в этом месте было два случая ската детей в водоем. Повезло, что рядом оказались взрослые, и никто не пострадал.Больше всего шансов попасть в пруд у тех, кто скатывается со склона напротив него, и с крайнего бокового съезда. На пути опасной траектории городские власти поставили ограждение в виде сетки. Однако сами кировчане считают, что не нужно запрещать кататься в этом месте - вместо этого склон можно сделать безопасным.В терруправлении Ленинского района готовы рассмотреть предложения горожан по поводу создания безопасных условий в овраге - инициативы ждут от самих жителей. В любом случае меры безопасности в парке у Диорамы нужно соблюдать, в том числе при общении с птицами.Зима заканчивается, впереди март с его обманчивыми перепадами температур. Поэтому и жителям, и рыбакам, отдыхающим на городском пруду, инспекторы не рекомендуют выходить на лед.