Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

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36-летний житель г. Кирова был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Мужчина был знаком с предпринимателями, которые хотели получить в аренду несколько муниципальных земельных участков под малоэтажное строительство. Но для этого необходимо было принять участие в аукционе.

Предприимчивый кировчанин вместе со своим приятелем предложили потенциальным арендаторам свою помощь в заключении договоров аренды, минуя процедуру торгов. И попросили за свои "услуги" 25 млн. рублей. Часть денег они пообещали использовать при оплате за технологическое присоединение выстроенного жилья к сетям ЖКХ.

В действительности осуждённые не намеревались исполнять обещанные услуги и обязательства.

Свои действия мошенники не довели до конца и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи денежных средств.

Суд первой инстанции признал организатора аферы виновным и назначил ему наказание в виде 4 лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Не согласившись с осуждением, Ч. обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба осуждённого отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.

Ранее, по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении его подельника, который в период предварительного расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы также с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области