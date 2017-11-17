ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

21 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6537
EURO: 69.8087
Погода в городе Кирове:
днём:  -11...-9°C
вечером:  -17...-15°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

Сегодня, 12:15 | Просмотров: 97 | Версия для печати
Поделиться новостью:
36-летний житель г. Кирова был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).
 
Мужчина был знаком с предпринимателями, которые хотели получить в аренду несколько муниципальных земельных участков под малоэтажное строительство. Но для этого необходимо было принять участие в аукционе.
 
Предприимчивый кировчанин вместе со своим приятелем предложили потенциальным арендаторам свою помощь в заключении договоров аренды, минуя процедуру торгов. И попросили за свои "услуги" 25 млн. рублей. Часть денег они пообещали использовать при оплате за технологическое присоединение выстроенного жилья к сетям ЖКХ.
 
В действительности осуждённые не намеревались исполнять обещанные услуги и обязательства.
 
Свои действия мошенники не довели до конца и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи денежных средств.
 
Суд первой инстанции признал организатора аферы виновным и назначил ему наказание в виде 4 лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Не согласившись с осуждением, Ч. обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции.
 
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба осуждённого отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.
 
Ранее, по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении его подельника, который в период предварительного расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы также с отбыванием в колонии общего режима.
 
Приговор суда вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

12:41 21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

12:15 21.02.2018


Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

В Советске телефонный мошенник сумел обмануть таксиста и менеджера салона связи.

11:41 21.02.2018


В Советске телефонный мошенник сумел обмануть таксиста и менеджера салона связи.

В Кировской области зарегистрировано 38 случаев заболевания гриппом.

11:21 21.02.2018


В Кировской области зарегистрировано 38 случаев заболевания гриппом.

Кировские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве России.

17:56 20.02.2018


Кировские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве России.

Полиция задержала "целительницу", подозреваемую в крупном мошенничестве.

17:26 20.02.2018


Полиция задержала "целительницу", подозреваемую в крупном мошенничестве.

В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

14:23 20.02.2018


В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

Все новости

Вести. Кировская область

Первый тренер олимпийца Алексея Червоткина

20:48 20.02.2018


Первый тренер олимпийца Алексея Червоткина

Торжественный вечер ко Дню защитников Отечества в ДК «Космос»

20:47 20.02.2018


Торжественный вечер ко Дню защитников Отечества в ДК «Космос»

Небезопасное катание с горок у диорамы

20:46 20.02.2018


Небезопасное катание с горок у диорамы

Прямая линия по онкологии

20:45 20.02.2018


Прямая линия по онкологии

Праздник масленицы на Театральной площади

17:46 20.02.2018


Праздник масленицы на Театральной площади

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области вынесли приговор директору стройтельной фирмы и юристу за аферу с арендой муниципальной земли.

17.11.2017


В Кировской области вынесли приговор директору стройтельной фирмы и юристу за аферу с арендой муниципальной земли.

Мошенник за 2 млн. рублей пообещал родственникам осужденного помочь освободить его из колонии.

16.12.2014


Мошенник за 2 млн. рублей пообещал родственникам осужденного помочь освободить его из колонии.

Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

11.01.2018


Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

В Кирове мошенника, обманувшего владельцев 8 квартир, приговорили к шести годам лишения свободы.

11.08.2015


В Кирове мошенника, обманувшего владельцев 8 квартир, приговорили к шести годам лишения свободы.

Экс-глава Шварихинского сельского поселения Нолинского района за взятку осужден на 5 лет колонии.

02.03.2016


Экс-глава Шварихинского сельского поселения Нолинского района за взятку осужден на 5 лет колонии.

В Котельничском районе "черного лесоруба" приговорили к 2 годам колонии.

28.03.2016


В Котельничском районе "черного лесоруба" приговорили к 2 годам колонии.

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх