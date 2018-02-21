ГФИ о ситуации с долевым строительством
В Реестр обманутых дольщиков внесено более 200 жителей Кировской области. Восемь объектов официально признанным долгостроями.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если взять полный перечень домов, которые в любой момент могут попасть в этот реестр, по данным прокуратуры и Правительства области таких домов сегодня около 30-ти, там уже не 204 человека, а в пять-шесть раз больше, поэтому вопрос очень серьезный».
Сейчас обманутые дольщики, признанные пострадавшими, смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты своих прав. Поправка в региональный закон уже принята.
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