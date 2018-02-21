ГФИ о ситуации с долевым строительством

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Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета региональной приемной Президента.В Реестр обманутых дольщиков внесено более 200 жителей Кировской области. Восемь объектов официально признанным долгостроями.Сейчас обманутые дольщики, признанные пострадавшими, смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты своих прав. Поправка в региональный закон уже принята.