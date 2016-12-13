В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

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По прогнозу кировского гидрометцентра, а период с 22 по 28 февраля по территории Кировской области и в г. Кирове ожидается аномально-холодная погода.

Среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы (при норме: -7...-11 градусов).

Как следствие, возможны нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения и системы ЖКХ, увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы энергоснабжения, неисправностью печного, газового и электрооборудования.