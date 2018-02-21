Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета
Три уголовных дела были возбуждены в прошлом году по нецелевому расходованию застройщиками средств, собранных с граждан. Суммы исчисляются десятками миллионов рублей. Одним из фигурантов стал руководитель "Союзстрой". Компания возводила дом на улице Пугачева, 31.
АЛЕКСАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ходе расследования уголовного дела застройщик активно начал застраивать дом, и еще до приговора дом был введен в эксплуатацию, что было учтено судом и назначено наказание, не связанное с лишением свободы, аналогичная ситуация имела место по более крупному 200-квартирному дому № 13 по улице Архитектора Зянкина, который также после возбуждения уголовного дела был достроен».
Вместе с тем, руководители строительных компаний получают и реальные сроки. Так, директор ООО «АСГ-бетон» осужден на 6 лет лишения свободы. Строительство дома на Горбуновой, 31 должно было завершиться еще во втором квартале 2015 года. Сегодня в Правительстве области разработана дорожная карта по всем долгостроям, однако, сроки сдачи многих проблемных домов переносятся неоднократно.
РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Согласно плану-графику до конца 2017 года планировалось ввести в эксплуатацию три объекта - многоквартирный жилой дом по улице Ленина, 145 (застройщик "Севержилстрой"), по улице Зянкина, 9 (ООО "Полет), во исполнение мероприятий, утвержденных планом-графиком, ООО Архитектурная мастерская "Старая крепость" произведен выкуп долей на объект незавершенного строительства у шести участников строительства дома 28 по улице Первомайской города Вятские Поляны».
Отметим, что на сегодня в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, внесено более 200 жителей Кировской области по восьми объектам, официально признанным долгостроями.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если взять полный перечень домов, которые в любой момент могут попасть в этот реестр, по данным прокуратуры и Правительства области таких домов сегодня около 30-ти, там уже не 204 человека, а в пять-шесть раз больше, поэтому вопрос очень серьезный».
Добавим, что сейчас обманутые дольщики, признанные пострадавшими, смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты своих прав. Поправка в региональный закон уже принята.
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