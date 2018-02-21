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Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета региональной приемной Президента.Три уголовных дела были возбуждены в прошлом году по нецелевому расходованию застройщиками средств, собранных с граждан. Суммы исчисляются десятками миллионов рублей. Одним из фигурантов стал руководитель "Союзстрой". Компания возводила дом на улице Пугачева, 31.Вместе с тем, руководители строительных компаний получают и реальные сроки. Так, директор ООО «АСГ-бетон» осужден на 6 лет лишения свободы. Строительство дома на Горбуновой, 31 должно было завершиться еще во втором квартале 2015 года. Сегодня в Правительстве области разработана дорожная карта по всем долгостроям, однако, сроки сдачи многих проблемных домов переносятся неоднократно.Отметим, что на сегодня в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, внесено более 200 жителей Кировской области по восьми объектам, официально признанным долгостроями.Добавим, что сейчас обманутые дольщики, признанные пострадавшими, смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты своих прав. Поправка в региональный закон уже принята.