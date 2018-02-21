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Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

Вчера, 17:44 | Просмотров: 115 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета региональной приемной Президента.

Три уголовных дела были возбуждены в прошлом году по нецелевому расходованию застройщиками средств, собранных с граждан. Суммы исчисляются десятками миллионов рублей. Одним из фигурантов стал руководитель "Союзстрой". Компания возводила дом на улице Пугачева, 31.

Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета АЛЕКСАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ходе расследования уголовного дела застройщик активно начал застраивать дом, и еще до приговора дом был введен в эксплуатацию, что было учтено судом и назначено наказание, не связанное с лишением свободы, аналогичная ситуация имела место по более крупному 200-квартирному дому № 13 по улице Архитектора Зянкина, который также после возбуждения уголовного дела был достроен».

Вместе с тем, руководители строительных компаний получают и реальные сроки. Так, директор ООО «АСГ-бетон» осужден на 6 лет лишения свободы. Строительство дома на Горбуновой, 31 должно было завершиться еще во втором квартале 2015 года. Сегодня в Правительстве области разработана дорожная карта по всем долгостроям, однако, сроки сдачи многих проблемных домов переносятся неоднократно.

Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Согласно плану-графику до конца 2017 года планировалось ввести в эксплуатацию три объекта - многоквартирный жилой дом по улице Ленина, 145 (застройщик "Севержилстрой"), по улице Зянкина, 9 (ООО "Полет), во исполнение мероприятий, утвержденных планом-графиком, ООО Архитектурная мастерская "Старая крепость" произведен выкуп долей на объект незавершенного строительства у шести участников строительства дома 28 по улице Первомайской города Вятские Поляны».

Отметим, что на сегодня в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, внесено более 200 жителей Кировской области по восьми объектам, официально признанным долгостроями.

Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если взять полный перечень домов, которые в любой момент могут попасть в этот реестр, по данным прокуратуры и Правительства области таких домов сегодня около 30-ти, там уже не 204 человека, а в пять-шесть раз больше, поэтому вопрос очень серьезный».

Добавим, что сейчас обманутые дольщики, признанные пострадавшими, смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты своих прав. Поправка в региональный закон уже принята.


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