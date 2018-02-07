В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

18 марта кировчане смогут выбрать не только президента, но и общественные территории, которые благоустроят в этом году: городские парки, скверы и пешеходные зоны. Причем, большинство проектов по благоустройству уже давно готовы и ждут реализации.
Ирина Лекомцева - главный архитектор проектов городских парков. Это она по заказу городской администрации составляет графический образ будущих зон отдыха. Вот, например, преобразившийся Гагаринский парк. В нем появились космические формы, эстрада-ракушка стала сферой. Для активных горожан летом предусмотрели велодорожки, зимой - каток. Отдельное внимание детям и мамам с колясками. ИРИНА ЛЕКОМЦЕВА, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТОВ МКУ "АРХИТЕКТУРА":
«Будет решена детская площадка для малышей "У Лукоморья дуб зеленый". Там есть единственный дуб и его можно будет обыграть малой архитектурной формой. Там можно тихо посидеть с маленькими детьми».
Парк имени Гагарина вошел в перечень территорий, которые будут благоустроены. Этот список составляли сами кировчане путем голосования на сайте администрации и в Центрах местной активности. В лидерах оказались 93 объекта. Это городские парки, скверы и пешеходные зоны.
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Это парк Победы, Кочуровский, Гагаринский парки, набережная в Нововятском районе. Следующая группа - парки и скверы районного значения - это скверы, утвержденные из 93-х объектов».
На благоустройство у города есть 79 миллионов рублей. И теперь кировчанам необходимо выбрать, что конкретно на эти деньги будет сделано. Проголосовать можно 18 марта на счетных участках - их будет открыто 122 по городу, для удобства они будут расположены там же, где и избирательные участки. Проголосовать смогут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Итоги станут известны уже через два дня.
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