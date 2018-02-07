ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

22 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6537
EURO: 69.8087
Погода в городе Кирове:
ночью:  -21...-19°C
утром:  -21...-19°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

Вчера, 20:29 | Просмотров: 98 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
18 марта кировчане смогут выбрать не только президента, но и общественные территории, которые благоустроят в этом году: городские парки, скверы и пешеходные зоны. Причем, большинство проектов по благоустройству уже давно готовы и ждут реализации.

Ирина Лекомцева - главный архитектор проектов городских парков. Это она по заказу городской администрации составляет графический образ будущих зон отдыха. Вот, например, преобразившийся Гагаринский парк. В нем появились космические формы, эстрада-ракушка стала сферой. Для активных горожан летом предусмотрели велодорожки, зимой - каток. Отдельное внимание детям и мамам с колясками.

В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству городаИРИНА ЛЕКОМЦЕВА, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТОВ МКУ "АРХИТЕКТУРА":
«Будет решена детская площадка для малышей "У Лукоморья дуб зеленый". Там есть единственный дуб и его можно будет обыграть малой архитектурной формой. Там можно тихо посидеть с маленькими детьми».
 
 
Парк имени Гагарина вошел в перечень территорий, которые будут благоустроены. Этот список составляли сами кировчане путем голосования на сайте администрации и в Центрах местной активности. В лидерах оказались 93 объекта. Это городские парки, скверы и пешеходные зоны.

В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству городаДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Это парк Победы, Кочуровский, Гагаринский парки, набережная в Нововятском районе. Следующая группа - парки и скверы районного значения - это скверы, утвержденные из 93-х объектов».
 
 
На благоустройство у города есть 79 миллионов рублей. И теперь кировчанам необходимо выбрать, что конкретно на эти деньги будет сделано. Проголосовать можно 18 марта на счетных участках - их будет открыто 122 по городу, для удобства они будут расположены там же, где и избирательные участки. Проголосовать смогут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Итоги станут известны уже через два дня.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

16:35 21.02.2018


"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

16:02 21.02.2018


В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

14:34 21.02.2018


В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

В Кировской области выявили два новых случая бешенства животных.

13:48 21.02.2018


В Кировской области выявили два новых случая бешенства животных.

В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

13:02 21.02.2018


В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

12:41 21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

12:15 21.02.2018


Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

20:47 21.02.2018


В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

20:46 21.02.2018


За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

Вятские охотники основательно взялись за волков

20:45 21.02.2018


Вятские охотники основательно взялись за волков

В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

20:29 21.02.2018


В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

17:44 21.02.2018


Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане предлагают идеи по благоустройству города

07.02.2018


Кировчане предлагают идеи по благоустройству города

Кочуровский парк преобразится

28.02.2017


Кочуровский парк преобразится

Парки и скверы Кирова повторно обработаны от клещей

16.06.2016


Парки и скверы Кирова повторно обработаны от клещей

В Кирове обустроят 55 дворов и 5 парков

30.03.2017


В Кирове обустроят 55 дворов и 5 парков

В Кировской области благоустроят более 170 парков и скверов

14.07.2017


В Кировской области благоустроят более 170 парков и скверов

В кировские парки вернут скамейки

23.01.2018


В кировские парки вернут скамейки

Популярные новости

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

08.02.2018


Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх